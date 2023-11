Позиция: Запада не помага достатъчно на Украйна и я обрича

Колективният Запад сега демонстрира именно такава политика. През устата на западните лидери той обещава на Украйна планини от злато, но резултати не се виждат и изобщо не се знае какво иска Запада от Украйна. Трябва ли тя да победи Русия или най-важното е да я задържи там, където е сега? Междувременно украинците проливат кръв и се борят за бъдещето си, което западните страни им обещават в унисон. Те обаче не правят достатъчно за Украйна.

Точно това най-вероятно мисли сега украинският президент Володимир Зеленски, който малко след началото на руската инвазия обяви в безлюдния Киев, че ще остане в страната. Руските сили очевидно са възнамерявали да го отведат в Москва и в най-мрачния сценарий да го убият. Сега Володимир Зеленски, който е в Киев, живее нормален живот, казва на Запада: вие ни помагате, за да оцелеем, но няма достатъчно помощ за победа.

Той е прав. Лидерите на Европейския съюз се съгласиха през март да предадат 1 000 000 артилерийски снаряда на Киев в рамките на една година. И сега признават, че страните от Европейския съюз няма да могат да изпълнят своето амбициозно и може би дори исторически важно обещание. "Можем да предположим, че целта от един милион артилерийски снаряда няма да бъде постигната", каза германският министър на отбраната Борис Писториус в средата на ноември, потвърждавайки опасенията, които витаят във въздуха от октомври: Голямата заблуда за западната военна помощ за Украйна: В числа за снарядите (ВИДЕО)

Европа няма производствен капацитет, а разпределянето на средства се възпрепятства от някои страни-членки, начело с Унгария. Оказва се, че Европа е разочаровала Украйна, а не по-добре стоят нещата и със САЩ, където президентът Джо Байдън настоява за отпускане на 61 милиарда долара на Украйна за закупуване на оръжия и разширяване на производствения капацитет. Съединените щати произвеждат месечно 28 000 единици 155 мм боеприпаси, а през 2025 г. планират да увеличат производството до 100 000 единици.

По време на контранастъплението Украйна изразходва до 6 000 такива боеприпаси на ден и в идеалния случай би искала, както съобщава CNN, да изразходва повече от 10 000 снаряда дневно. И това е само малка част от това, което Русия използва. В пика на офанзивата тази година тя използва до 60 000 снаряда на ден.

Едномесечното производство в САЩ, страната с най-силната армия в света, ще стигне за около 5 дни на украинската армия при темпото на стрелба към момента. Европейските доставки, които сега достигнаха 300 000 единици от обещаните 1 000 000, ще бъдат достатъчни на Украйна за 50 дни боеве. Разбира се, трябва да вземем предвид, че говорим само за доставки от западни страни, но общата картина изглежда мрачна - защото Русия също увеличава производството, въпреки западните санкции. Според The New York Times, руснаците се целят и могат да достигнат скоро производство на 2 000 000 снаряда годишно. Кусти Салм, високопоставен служител на естонското министерство на отбраната, изчисли, че настоящото производство на боеприпаси в Русия е седем пъти по-голямо от това на Запада. Производствените разходи на Русия също са много по-ниски от тези на Запада, отчасти защото Москва жертва безопасността и качеството в усилията си да произвежда оръжия по-евтино, казва Салм. Например, на една западна страна струва от 5000 до 6000 долара да направи 155-милиметров артилерийски снаряд, докато на Русия струва около 600 долара да произведе съпоставим 152-милиметров артилерийски снаряд, заяви той. Резултатът от това обаче може да се види в долното видео:

Russian serviceman complaining about mortar bombs supplied by the Russian arms industry says they're lacking enough gunpowder to fire to necessary distances. Even Iranian bombs came with correct amounts of gunpowder, he says. pic.twitter.com/iRm21VEvVF