В Русия от 1 септември се отменят бакалавърските и магистърските степени. Министерството на науката обяви, че във висшите учебни заведения ще бъде въведена подобна съветска система вместо сегашната Болонска система. На 12 май 2023 г. диктаторът Владимир Путин подписа указ за прехода на висшите учебни заведения от международната Болонска система към аналог на съветската система за висше образование. Основното висше образование осигурява от четири до шест години обучение, а специализираното висше образование - от една до три години. В тази връзка форматите „бакалавър“ и „магистър“ ще бъдат отменени в Русия.

Според Олег Смолин, председател на Комисията по наука и висше образование на Държавната дума, руските университети планират да се върнат напълно към съветската образователна система след 2026 г.

Първият заместник-председател на Комисията по наука и висше образование на Държавната дума Ксения Горячева обаче заяви, че настоящият пилотен проект за замяна на Болонската система ще бъде разширен едва през септември.

Сега в него участват шест университета - Балтийски федерален университет, Московски авиационен институт, Национален изследователски технологичен университет, Московски педагогически държавен университет, Санктпетербургски планински университет, Томски държавен университет.