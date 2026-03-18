Британската епидемия от менингит вече е в Европа

Британската епидемията от менингит, при която двама младежи починаха в Кент, вече се разпространява и в Европа.

Притеснени родители панически се опитват да се сдобият от аптеките с ваксини срещу менингит за децата си на фона на епидемията, която отне живота на двама млади хора и остави 13 тежко болни. Днес бяха потвърдени и 5 нови случая.

Рязкото увеличение на търсенето изчерпа запасите от ваксината и много аптеки не могат да се сдобият с нови количества, пише Guardian.

На студентите от общежитията на Университета на Кент в Кентърбъри се предлага да бъдат имунизирани, тъй като здравните власти се стремят да ограничат разпространението на това, което министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг определи като "безпрецедентно" огнище на рядката, но понякога смъртоносна инфекция.

Инфекцията се разпространява

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) се опита да увери обществеността, че огнището на заразата, което е тясно свързано с посетителите на нощния клуб Club Chemistry в Кентърбъри на 5, 6 и 7 март, не се е разпространило извън Кент.

"Нямаме доказателства за по-широко разпространение", каза д-р Гаятри Амирталингам. Няма риск за никого извън Кент, подчерта тя.

По-късно обаче стана ясно, че френски служители алармирали агенцията за случай във Франция на младеж, който е посещавал университета в Кент. Вероятно става дума за студент по обмен.

UKHSA ръководи интензивна кампания за проследяване на контакти, за да се установи с кого са били във връзка 15-те потвърдени жертви на епидемията.

Във вторник също така стана ясно, че един от 15-те души е студент от Университета в Кент, който е пътувал до Лондон, разболял се е там и е потърсил помощ в болница в столицата в неделя или понеделник.

Призиви за масова ваксинация

Сериозността на епидемията, която експертите наричат ​​събитие на "супер разпространение", означава, че UKHSA е третирала епидемията в Кент като национален, а не като местен инцидент от самото ѝ начало в края на миналата седмица.

Националната фармацевтична асоциация (NPA) съобщи, че 87% от аптеките, отговорили на предварителна анкета, са съобщили за драматично увеличение на заявките на родители, тъпсещи ваксини за децата си.

Ваксината MenB стана достъпна във Великобритания чрез Националната здравна служба (NHS) през 2015 г., но се прилага само на бебета. Това означава, че много ученици и млади хора не са ваксинирани срещу менингит.

Епидемията предизвика призиви към NHS да постави ваксината MenB на тийнейджъри и млади хора.

"Вярваме, че трябва да има по-добра защита за тийнейджърите и младите хора, включително подобрен достъп до ваксинация с MenB. Цената не трябва да бъде пречка, когато говорим за толкова сериозно заболяване като менингита, което може да бъде смъртоносно и оставя един на всеки петима оцелели с доживотни увреждания", заяви говорител на Фондацията за изследване на менингита.

Националният съюз на студентите заяви, че ваксината трябва да бъде предложена на всички студенти или от здравната служба, или от техните университети.

Д-р Лейла Ханбек, главен изпълнителен директор на Асоциацията на независимите аптеки, призова NHS спешно да възложи на аптеките да ваксинират всички тийнейджъри и студенти, родени преди 2015 г.

Стрийтинг заяви пред депутатите в Камарата на общините, че е поискал от съвместната комисия по ваксинация и имунизация (JCVI) да "преразгледа допустимостта на ваксините срещу менингит" за по-широк кръг от хора. JCVI вече е отхвърлила, поради съображения за икономическа ефективност, кампания, насочена към младите хора, които не са получили MenB преди 2015 г.

Експерти обаче заявиха, че двете ваксини MenB, използвани във Великобритания, може да не осигуряват непременно защита срещу щама, наблюдаван в Кент, а самата ваксина отнема седмици, за да изработи имунитет, който от своя страна трае само няколко години.