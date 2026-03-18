New York Times: Европа е в голяма опасност и сама си е виновна

18 март 2026, 7:30 часа 1139 прочитания 0 коментара
"Това е по-лошо от престъпление. Това е груба грешка в преценката." Така реагира един виден френски политик на новината, че Наполеон е екзекутирал херцог от противниковия лагер през 1804 г., пише The New York Times.

Една поговорка, която отразява силовата политика от 19-ти век, отново придоби болезнена актуалност. Нито Съединените щати, нито Израел могат да измислят последователен план за военната си кампания срещу Иран. Най-доброто, което стратезите могат да измислят, е нещо като сирийския сценарий: унищожаване на политическата система с въздушна сила, без присъствието на чуждестранни войски, вътрешни пропагандни кампании или дългосрочно планиране на архитектурата на сигурността.

Старият стил на смяна на режима е нещо от миналото. Всичко, което сега се предлага, е свалянето на правителството с огромна глобална цена.

Поговорката на френския политик от наполеоновата епоха лесно се отнася и за съвременните европейски лидери. Въпреки че те бяха хванати неподготвени от израелско-американската операция в Иран, повечето изразиха подкрепа, макар и донякъде предпазливо, и предоставиха военна помощ като бази, военни кораби и самолети. В действителност европейците се провалиха, като си позволиха да станат прекалено зависими от капризите на Америка, водена от непредсказуем президент. И така самите те станаха виновни за факта, че тяхната сигурност сега е застрашена.

Последиците могат да бъдат катастрофални. Цените на енергията скочиха рязко за една нощ и продължават да се покачват - всичко това поради блокадата на Ормузкия проток - и лидерите са изправени пред натиск да направят значителни жертви за "блицкрига" на президента Тръмп. Сега съществува риск войната да се разпространи в Европа; ситуацията може скоро да доведе до бежанска криза, тъй като хората започват да бягат от опустошения Близък изток. Повечето европейски лидери правят малко, за да се противопоставят на тези заплахи и на самата зависимост, която ги подхранва.

Вместо това те избраха пасивно наблюдение или активна подкрепа. След първоначалния отказ, британският премиер Киър Стармър в крайна сметка позволи на САЩ да използват британски бази, докато германският канцлер Фридрих Мерц подкрепи усилията за "отърваване от този ужасяващ терористичен режим". Еманюел Макрон беше по-предпазлив в думите си, но и по-решителен: той изпрати няколко военни кораба в региона. За да не остане по-назад, италианският премиер Джорджия Мелони предложи на САЩ базите на страната си и разположи системи за противовъздушна отбрана в Персийския залив.

Какво обяснява подобно съгласие? Един възможен отговор е енергетиката. След като войната между Русия и Украйна, започна през 2022 г., на практика тя прекъсна доставките на газ за континента, Европа беше принудена да търси алтернативни енергийни източници: тя премина към втечнен природен газ, голяма част от който внася от САЩ. Една зависимост от политически ненадежден доставчик беше заменена от друга. В подчинено положение европейските политици сякаш предпочитат да следват политиката на Белия дом, а не обратното.

Сигурността е друг фактор. Европа значително увеличи военните разходи и сега е основният спонсор на военните операции на Украйна. Но докато не се развие наистина самодостатъчна отбранителна индустрия, европейците остават зависими от американските доставки и разузнаване, за да възпрат потенциално руско настъпление. Сблъсъкът с администрацията на Тръмп може да ги остави беззащитни срещу Москва, особено тревожен проблем за източния фланг на континента. Неотдавнашната заплаха на Тръмп за нахлуване в Гренландия едва ли подобрява ситуацията.

Наред с тези материални ограничения, съществуват и идеологически. Съвременните европейски лидери са израснали в свят, основан на тоталната американска мощ, и продължават да я възприемат като ядрото на всеки глобален ред. Преклонението пред САЩ е естествен рефлекс за поколение, което никога не е било научено да мисли или да взема решения самостоятелно. Подлизурството на Марк Рюте (настоящ генерален секретар на НАТО и бивш нидерландски министър-председател) представлява краен пример за по-широк проблем.

Съществуват алтернативи на тези васални отношения. Всъщност Испания демонстрира как би могъл да изглежда един по-независим курс. Премиерът Педро Санчес - единственият критик на целта за военни разходи, приета от европейските правителства миналата година по настояване на Тръмп - отказа да отвори испански бази за американско ползване. Той не е пацифист: макар че шумно заявява подкрепата си за Украйна, той призова за създаването на европейска армия, която да обедини многобройните, но разнородни национални армии на континента в едно цяло.

В енергийния сектор Санчес води мащабна кампания за намаляване на въглеродните емисии. Наред с борбата с изменението на климата, това ще намали и зависимостта от вноса на петрол и газ. За тази цел той търси партньорство с Китай, противно на европейския консенсус, за насърчаване на сътрудничеството по екологични проекти. Всяка точка от програмата му е взаимно подсилваща се: намаляването на въглеродните емисии насърчава енергийната независимост, което от своя страна облекчава военния натиск от страна на САЩ. Естествено, това осигурява на Европа и по-солидна икономическа основа.

Подобен курс би изисквал отклонение от обичайната политическа линия. В момента много европейски политици ефективно противопоставят екологичната програма на опитите за съживяване на икономиката на континента. Мащабните публични инвестиции в зелени технологии биха могли да постигнат едновременно две цели: да дадат мощен тласък на икономиката и едновременно с това да намалят зависимостта на Европа от САЩ.

Въпреки отделните изявления за подкрепа, малко европейски лидери са възприели по-широкия път на Санчес към автономия. За поколението политици, израснало в ерата на американската еднополярност, подчинението е далеч по-познато от разговорите за независимост. През 2026 г. политическите грешки и погрешните преценки изобилстват.

Автор: Антон Йегер за The New York Times

Превод: Ганчо Каменарски

Още от Европа
