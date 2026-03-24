Русия забрани протестите срещу блокирането на интернета и социалните мрежи

24 март 2026, 19:58 часа 450 прочитания 0 коментара
Русия забрани демонстрации срещу блокирането на мобилни мрежи и на социални медии, предаде ДПА. Руският опозиционен политик Борис Надеждин заяви, че властите в няколко града в Московска област са забранили събиранията на публични места под претекст, че има риск от разпространението на коронавирус. Надеждин обвини властите в нарушение на Конституцията, която гарантира на руските граждани правото на свободно изразяване и на събирания.

Според съобщения в някои медии има случаи на първоначално разрешени протести, които впоследствие са били забранени. В град Перм властите отмениха разрешението си за демонстрация точно преди началото и. Местни медии съобщават за задържани или глобени хора, които са се събирали на митинг, предава БТА.

Властите в Краснодар първоначално бяха разрешили провеждането на демонстрация, но след това отмениха решението си, като се аргументираха с опасност от украински въздушни атаки. Надеждин, който не бе допуснат да се кандидатира на президентските избори през 2024 г., каза, че цензурата в интернет създава напрежение в руското общество. Един от конкретните поводи за планираните демонстрации бе забраната на най-популярната социална мрежа в Русия - "Телеграм".  Очаква се достъпът до това приложение да бъде блокиран от 1 април.

Елин Димитров Отговорен редактор
