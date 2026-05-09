Шубето е голям страх: Путин е струпал над 100 ПВО около Москва, резиденцията му е заличена на картите

Пръстенът от системи за противовъздушна отбрана около Москва усилено набъбва. Броят им в момента вече надхвърля 100, предимно със зенитно-ракетни системи "Панцир". Това отбеляза Радио "Свобода", добавяйки, че около резиденцията на Владимир Путин във Валдай, където бившата руска гимнастичка Алина Кабаева и двамата му сина от нея прекарват много време, също има обръч от 25 ПВО.

Отделно от това, от 9 май, Yandex.Maps вече показва резиденцията във Валдай размазана - нещо, което преди това е правено на сателитните карти само за военни обекти и съоръжения на руската отбранителна промишленост на сателитни карти. Журналистите са стигнали до това заключение с помощта на OSINT- специалисти, изучавайки сателитни снимки на Московска област и съседните региони.

