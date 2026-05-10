Най-важните новини за деня: 10 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 май 2026 г.

БОРСОВИ ЦЕНИ: ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ ПОЕВТИНЯВАТ, НО МОРКОВИТЕ И КРАСТАВИЦИТЕ "СКАЧАТ"

През изминалата седмица цените на повечето основни зеленчуци на стоковите борси и тържищата в България отбелязаха спад, докато при плодовете се наблюдава обратната тенденция. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показват леко понижение на Индекса на тържищните цени (ИТЦ) с 0,15 на сто до нива от 2,687 пункта.

ПАРЛАМЕНТЪТ НЯМА ДА СПРЕ ВОЕННОТО НИ СПОРАЗУМЕНИЕ С УКРАЙНА. ЩЕ ВИДИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПЕЕВСКИ: ГОВОРИ ЛИЦЕТО НА ДЕПУТАТИТЕ НА РАДЕВ

Снимка: БГНЕС

Доколкото ми е известно, не е необходима ратификация – това не е международен договор. Доколкото ми е известно, говорим за всеобхватно споразумение. Трудно нещо може да се направи – това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, който беше и евродепутат от БСП. Думите на Витанов касаят споразумението в областта на отбраната между България и Украйна. То е за 10 години и по същество, според публичната информация, е рамка за сигурност – съгласие да се работи в бъдеще за сключване на конкретни договори – например разработки в областта на дроновете, а не че са сключени вече.

ПАРАДЪТ НА БЕЗСИЛИЕТО НА ПУТИН: РУСИЯ ИЗМИСЛИ, ЧЕ В УКРАЙНА ИМА СМЪРТОНОСНА ХАНТАВИРУС ЕПИДЕМИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това е моят син, изчезнал по време на (бойна) операция". "Значи имате двоен празник" - безумната размяна на реплики показва най-добре в какво се превърна Денят на победата над хитлерофашизма – репликите, дошли от един от маршовете на Безсмъртния полк, демонстрират най-добре. На всичкото отгоре "маршируващата" жена носи снимките както на сина си, изчезнал в Украйна, така и на дядо си, изчезнал по време на Втората световна война. А примерът с въпросната жена не е изключение – руски военен беше интервюиран на Червения площад да разказва как през октомври, 2025 година брат му се е простил с живота си след като украински дрон е сложил край на участието му в т.нар. специална военна операция (гнусното име на подпалената от Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, налагано от Кремъл).

"СУПЕР МОМЧЕ, НО НЕ ПОМНЯ": ПОДОЗРИТЕЛНОТО В ИСТОРИЯТА НА НОВИЯ ШЕФ НА ДАНС

"Да, беше с мен. Мога да кажа, че всички тези момчета бяха супер. Нямам точен спомен – видях какво е казал президента Радев, доверявам се на него в този случай". Това заяви бившият български премиер и бивш лидер на БСП Сергей Станишев в сутрешния блок на bTV. С думите си той визира новия и.ф. ръководител на ДАНС Станчо Станев. Той пое ръководството на Агенцията за национална сигурност докато не бъде избран нов редовен председател.

ПРОФ. АНДРЕЙ ЧОРБАНОВ: ХАНТАВИРУСЪТ НЕ Е НОВАТА ПАНДЕМИЯ, ИСТИНСКАТА ОПАСНОСТ Е СКЕПТИЦИЗМЪТ У ДОМА

Появата на случаи на хантавирус сред пътници на круизен лайнер в Южна Америка за пореден път събуди инстинктивния страх от нова глобална здравна криза. Според имунолога от БАН проф. Андрей Чорбанов обаче, вероятността този сценарий да се реализира е пренебрежимо малка. В ефира на NOVA той анализира ситуацията, разграничавайки екзотичната заплаха от реалните епидемични рискове в България.

"ДБ": НЯМА ДА ДОПУСНЕМ РАЗПИЛЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОБЩНОСТ

Снимка: "Демократична България"

"Демократична България" (ДБ) ще отстоява единството на демократичната общност и ще бъде реформаторска и проевропейска опозиция стана ясно от официално съобщение след проведената специална среща по-рано през деня. "Днес, в момент на предизвикателна вътрешна и външнополитическа динамика, ние, партиите от "Демократична България", препотвърждаваме своето единство. Нашата първа отговорност е да не допуснем разпиляване на демократичната общност. България има нужда от силен, проевропейски, дясноцентристки глас - с ясен профил и ясна воля за действие.", заявяват още от партията.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 11 МАЙ 2026 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

Представяме ви прогнозата за времето за 11 май 2026 г., понеделник, изготвена от НИМХ. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

СМЕТКИТЕ НА КИТАЙ ЗА ИНВАЗИЯ СЕ ПРОМЕНИХА: ПЕКИН ВЕЧЕ ВЯРВА, ЧЕ САЩ ЩЕ ИЗОСТАВЯТ ТАЙВАН

Изтощителната война в Иран е изчерпала американската огнева мощ до такава степен, че китайски анализатори вече открито поставят под съмнение способността на Вашингтон да защити Тайван. Тази промяна в равновесието заплашва да подкопае лостовете на Доналд Тръмп по време на важната среща на върха в Пекин следващата седмица с китайския президент Си Дзинпин. Откакто войната започна в края на февруари, Съединените щати са изразходвали около половината от своите крилати ракети с голям обсег и са изстреляли приблизително 10 пъти повече крилати ракети „Томахоук“, отколкото купуват понастоящем всяка година, гласят вътрешни оценки на Министерството на отбраната на Щатите и на представители на Конгреса, цитирани от The New York Times.