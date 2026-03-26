Руски дрон падна близо до България

26 март 2026, 13:10 часа
Руски боен дрон е преминал в румънското въздушно пространство и е паднал на територията на страната, след като е бил отклонен от украинската противовъздушна отбрана, съобщиха от румънското Министерство на отбраната, цитирани от Аджерпрес. По информация на властите няма пострадали, нито нанесени материални щети.

Безпилотният апарат е навлязъл над Румъния в 0:44 ч., прониквайки на около 4 км навътре, след което се е разбил в близост до селището Паркеш в окръг Тулча. Още: Дронове близо до румънското небе след споразумение с Украйна и "да" за военни самолети на САЩ

Реакцията

Още преди това, малко след полунощ, два румънски изтребителя F-16 са били вдигнати във въздуха от базата в Борча, за да следят ситуацията на фона на нова руска атака с дронове срещу цивилни обекти и инфраструктура в Украйна, в район близо до румънската граница по поречието на Дунав. Още: Румъния унищожи украински дрон в Черно море, след като отказваше да сваля руски

В 0:35 ч. жителите в северната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез системата RO-ALERT.

Ивайло Анев Отговорен редактор
