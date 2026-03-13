Дронове близо до румънското небе след споразумение с Украйна и "да" за военни самолети на САЩ

Нови дронове са били засечени в непосредствена близост до румънското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния на 13 март. Два самолета Eurofighter Typhoon на германските военновъздушни сили са излетели от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца, цитира официалното изявление БТА. Местните жители в района на делтата на река Дунав са получили съобщение чрез системата за предупреждение RO-ALERT. Въздушната тревога е била прекратена около 12:50 ч. местно (и българско) време.

Екипи са на място, за да идентифицират евентуални елементи на безпилотни летателни апарати в целевите райони.

"Министерството на националната отбрана постоянно наблюдава въздушното пространство в тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО, за да гарантира сигурността и териториалната цялост на Румъния", се отбелязва в съобщението.

Въздушни цели край границата с Украйна

По-рано днес, около 10:00 ч., радарните системи на Министерството на националната отбрана в Букурещ засякоха въздушни цели северно от окръг Тулча, на границата с Украйна. Системите за противовъздушна отбрана бяха поставени в състояние на готовност.

Снимка: Getty Images

Два самолета F-16 излетяха от военновъздушната база 86 в Борча, за да наблюдават въздушното пространство, а населението в зоната получи две предупреждения чрез системата RO-ALERT - в 10:05 ч. и в около 11:20 ч. местно (и българско) време.

Постоянна заплаха

Северната ни съседка е постоянен обект на заплаха от руски дронове, изстрелвани срещу Украйна, като по време на войната, подпалена от диктатора Владимир Путин, имаше случаи на прелетели и паднали безпилотни машини на румънска територия.

Важно е да се отбележи, че в последните дни румънският парламент прие искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Американски самолети за зареждане на гориво, оборудване за наблюдение и оборудване за сателитна комуникация ще бъдат разположени във военновъздушната база "Михаил Когълничану" край Констанца. Такива ще има и във военната база край Клуж.

Също така Украйна и Румъния подписаха споразумение за военно сътрудничество и за общо разработване на оръжие.

