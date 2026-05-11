Индийският премиер Моди с апел към населението: Пестете гориво (ВИДЕО)

Приятели, трябва да намалим употребата на бензин и дизел. Този апел отправи индийският премиер Нарендра Моди, за да се намали потреблението на горива заради скока на световните цени.
"В градовете, където има метро, трябва да използваме само метро. Ако е необходимо да пътувате с кола, опитайте се да използвате споделено пътуване. Вземете повече хора. Ако трябва да изпращаме стоки някъде, трябва да се опитаме да изпратим колкото се може повече стоки чрез железопътни услуги. Хората, които имат електрически превозни средства, също трябва да се опитат да ги използват колкото е възможно повече", каза той.
Моди напомни периода на коронавируса, когато хората са останали и са работили от вкъщи. "Работа от вкъщи, онлайн конференции, виртуални срещи – трябва отново да дадем приоритет на това", призова той.
"Днес изискванията на времето са такива, че ако рестартираме тези системи, това ще бъде в интерес на страната", каза индийският премиер.
India's Modi:— Clash Report (@clashreport) May 10, 2026
Friends, we have to reduce the use of petrol and diesel.
In cities where there is metro, we should decide that we will use only the metro. At the most, I will travel by metro.
If it is necessary to travel by car, then try to carpool. Bring more people along.
