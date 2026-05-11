Индийският премиер Моди с апел към населението: Пестете гориво (ВИДЕО)

11 май 2026, 6:39 часа 653 прочитания 0 коментара
Приятели, трябва да намалим употребата на бензин и дизел. Този апел отправи индийският премиер Нарендра Моди, за да се намали потреблението на горива заради скока на световните цени.

"В градовете, където има метро, трябва да използваме само метро. Ако е необходимо да пътувате с кола, опитайте се да използвате споделено пътуване. Вземете повече хора. Ако трябва да изпращаме стоки някъде, трябва да се опитаме да изпратим колкото се може повече стоки чрез железопътни услуги. Хората, които имат електрически превозни средства, също трябва да се опитат да ги използват колкото е възможно повече", каза той.

Моди напомни периода на коронавируса, когато хората са останали и са работили от вкъщи. "Работа от вкъщи, онлайн конференции, виртуални срещи – трябва отново да дадем приоритет на това", призова той.

"Днес изискванията на времето са такива, че ако рестартираме тези системи, това ще бъде в интерес на страната", каза индийският премиер.

Виолета Иванова Редактор
