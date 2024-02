Руски пилот "по лице" в морето: Украинските ВВС продължават да свалят вражески изтребители (ВИДЕО)

Така в рамките на три дни ВВС на Украйна вече са свалили пет руски военни самолета: Украинските ВВС свалиха три руски изтребителя за ден

Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски и генерал-лейтенант Микола Олещук (командирът на ВВС на Украйна), съобщиха новината в социалните мрежи.

"Военновъздушните сили на Украйна унищожиха два руски самолета, които тази сутрин са хвърляли управляеми бомби по позициите на нашите войски. Един изтребител-бомбардировач Су-34 и един изтребител Су-35С", написа Сирски.

Олещук пък уточни, че те са били свалени на източния фронт. "Още два руски бойни самолета са свалени! Това е нашата земя и нашето небе! Благодаря на всички за бойната работа! Да продължим! Руските спасители съобщават, че пилотът на Су-35 е летял "с лице надолу" в Азовско море", заяви той в "Телеграм".

По-рано през деня Съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрюшченко съобщи, че в района на Рибацке (близо до окупирания Донецк) е бил забелязан „горящ падащ самолет“. Съобщаваше се и за няколко взрива, а в социалните мрежи се появи видео:

Footage from the scene where a Russian fighter jet crashed this morning. Russian helicopters are circling the area while Rybatske itself is sealed off by military men. pic.twitter.com/wceBLxuaYi