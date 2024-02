Лоши новини за Русия: Свален самолет, взрив в петролно депо и сирени за атака в Крим (ВИДЕО)

Съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрюшченко съобщи, че в района на Рибацке (близо до окупирания Донецк) е бил забелязан „горящ падащ самолет“. Съобщава се и за няколко взрива.

По-късно се появи и видео:

Footage from the scene where a Russian fighter jet crashed this morning. Russian helicopters are circling the area while Rybatske itself is sealed off by military men. pic.twitter.com/wceBLxuaYi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2024

"В окупирания град се чуват взривове. Вероятно е свален руски самолет близо до село Рибацке. Това съобщават от Мариуполската съпротива (местните украински партизани - бел. ред.). Жителите на града също пишат, че чуват експлозии в различни райони. Окупаторите съобщават за работата на противовъздушната отбрана. Следим ситуацията!", гласи съобщение в "Телеграм" канала на Градския съвет на Мариупол.

По-късно се появи уточнение - по предварителна информация, над града е свален "вражески самолет".

От "Телеграм" канала Fighterbomber качиха черно-бяла снимка на руски Су-35, което изглежда като ясно признание за случилото се.

Russian Air Force related channel Fighterbomber with a black and white image of a Su-35. You know what that means.



Downing confirmed. pic.twitter.com/NFPGMeleNc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 19, 2024

Междувременно руските „Телеграм“ канали твърдят, че над Азовско море била свалена далекобойна ракета ATACMS.

Удар по петролно депо в Макеевка

Междувременно кадри в социалните мрежи показаха издигащ се облак черен дим над окупираната Макеевка, Донецка област. ПВО също е влязла в активен режим. Съобщава се, че част от града е останал без ток.

Според местни жители е ударено петролно депо, но тепърва ще се установява точният размер на щетите.

More video from #Makiivka. Locals report that an oil depot was attacked pic.twitter.com/etLj2lmatm — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2024

Взривове в Ростовска област

Има новини за експлозии още в Таганрог и Ростов - и двата града са в Ростовска област на Русия.

Над Брянска област пък са били свалени два дрона. Областният управител Александър Богомаз заяви тази сутрин, че противовъздушната отбрана е унищожила "безпилотен летателен апарат от самолетен тип". Половин час по-късно той посочи, че е отблъсната и втора атака с дрон. Няма жертви или щети, гласи информацията му.

Руското министерство на отбраната уточнява, че първият дрон е бил свален над Брянска област около 7:30 ч. московско време, пише ASTRA.

Кримският мост е затворен

Същевременно "Телеграм" каналът "Кримски вятър" съобщи, че над Севастопол на окупирания Кримски полуостров са прозвучали сирени за въздушна тревога.

Движението по Кримския мост е било преустановено заради опасност от ракетна атака. Сирените са активни за целия полуостров Крим.

