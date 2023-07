Руски страх: Ще удържим ли Бахмут? ВИДЕА от боевете

По думите ѝ, именно в Бахмут и в направлението към Лиман боевете са най-ожесточени - руснаците се отбраняват много силно, но не могат да настъпват. А ситуацията е такава, че всичко се променя много бързо – като резултат през изминалото денонощие при Бахмут не е отбелязан значителен напредък на северния фланг, но има напредък на някои места там.

Припомняме, че кореспондетът на "Известия" и известен руски пропагандист Александър Сладков вече изрази тревога в своя канал в Телеграм, че Бахмут е под заплаха от украински щурм. "Може ли да го опазим? Кой знае", добави той и уточни, че градът е под огневия контрол на украинската армия. Той специално говори и за Клещеевка – важна точка на юг от Бахмут, на около 7 километра, където вече украинският натиск става много силен. Първоначално Сладков твърдеше, че руснаците вече напуснали селцето, после обаче се поправи – още се държели там.

❗️Sladkov - Russian armed formations left Klischiivka!



"We left Kleshcheevka.

This is near Bakhmut. It is necessary to check this, I'll be glad if this is reguted. If it's true, then it's bad. Bakhmut is under fire control of the Armed Forces of Ukraine.

I can’t say a bad word… pic.twitter.com/0jTd0443yG — Dmitri (@wartranslated) July 5, 2023

Украинският депутат Юрий Мисягин коментира, че украинците са успели да превземат важна позиция при Опитно, на 6 километра северозападно от Донецк - специална бележка в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Маляр коментира, че залозите на бойното поле в Украйна са се увеличили много и руснаците използват части като тези на НКВД във Втората световна война, за да разстрелват отстъпващи свои войници пред украинския натиск: (ВИДЕО, 18+): Част си от руската армия и отстъпваш - разстрелват те

Вече има и слухове, че САЩ може да се съгласят да предоставят на украинците касетъчни боеприпаси.

ВИДЕО: Руснаците бягат и се предават - кадри от украинското настъпление

Clearing trenches around Klishchiivka. The forest plantations just west of the settlement are almost all cleared while Russian forces have been knocked out of two important positions. The decisive heights are soon back fully under AFU control again. pic.twitter.com/D6EW9EOEBn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2023