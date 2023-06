ВИДЕО: Руснаците бягат и се предават - кадри от украинското настъпление

Руска жалейка за успешния украински натиск в Запорожието: Готови сме да се бием, но с какво? (ВИДЕО)

Тази сутрин украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр обяви официално в Телеграм освобождението на още едно населено място по направлението от Велика Новоселка - в т.нар. участък от фронта "Времевски". Става въпрос за село Стожорово (КАРТА).

Отговорни за освобождението са войниците от 35-та бригада на украинската морска пехота. А как действат те, вижте видеото:

Clearing of Storozhevo by marines from the 35th brigade. pic.twitter.com/TqYDApPASn

Междувременно, при Бахмут Трета щурмова бригада на украинската армия продължава да напредва и публикува видеокадри какво прави. Долните са от бой при водния канал на Северски Донец, близо до Клещеевка (7 километра южно от Бахмут). Добре се вижда как руски войници бягат през канала, за да се спасят:

(ВИДЕО, 18+): Част си от руската армия и отстъпваш - разстрелват те

Russian forces fleeing positions near the Donbas canal south west of Klishchiivka. Footage from the 3rd Separate Assault Brigade. pic.twitter.com/u3Pqv9mvmG