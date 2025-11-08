Руският пладнешки грабеж на имоти в Мариупол: Нови и нови данни

Хиляди жители на Мариупол, които са напуснали града заради руската инвазия и безмилостните бомбардировки от пролетта на 2022 година, нямат право да се върнат у дома, докато живеещите в града са преследвани от държавни служители, които непрекъснато им правят проверки. Домовете на неможещите да се върнат се обявяват за "непотърсени" и след това се предават на окупационните власти.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA обобщи сигнали и то от Z-канали за скандалната ситуация, която не учудва никого - след като са избрали Русия като място, където да избягат от войната в Украйна, през летище "Шереметиево" все повече украинци не могат да преминат обратно към окупираните от руснаците украински земи. Основното "основание" да бъдат спирани - заплаха за сигурността са. Междувременно домовете им се обявяват за "непотърсени", които след това ще бъдат предадени на руски държавни служители, сили за сигурност и други служители в окупационния руски публичен сектор. Докато преди хората можеха да докажат собствеността на имота си чрез пълномощник, местните "власти" в Мариупол вече са спрели да приемат пълномощни, издадени от украински граждани, и изискват лично присъствие на собственика, и то само с руски паспорт.

"Докато на човек не е позволено да се върне до края на специалната военна операция, апартаментът му вече се разделя от държавни служители! Ако на човек е забранено по този начин, тогава статутът на непотърсен дом също трябва да бъде замразен. Въпреки че е в ДНР, това трябва да бъде замразено напълно до 2028 г. Защото властите на ДНР се компрометират - те са напълно ненадеждни. Разделените семейства са трагедия“, пише Z-активистката Саня Денисова, която работи по проблемите на жителите на Мариупол.

Още: Путин замита военното престъпление в Мариупол. Тръмп с нов срок за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Например, на Елена [името е променено], пенсионерка с ТЕЛК, е било отказано влизане от руските окупационни власти без обяснение. Жителката на Мариупол се е евакуирала с внука си още през февруари 2022 г. В този ден нейният съпруг, с когото е била в граждански брак, е отишъл да посети роднини на левия бряг и не е могъл да се върне на десния бряг, защото мостът вече е бил разрушен. Така Елена се озовала в Полша, докато съпругът ѝ останал в обсадения град. През 2024 г. жената се опитала да се върне у дома, но граничарите ѝ отказали влизане, разказа тя пред ASTRA. Междувременно апартаментът ѝ в Мариупол вече бил обявен за "непотърсен".

"Просто искам да се прибера. Доста съм стара - претърпях две операции на сърцето в Полша. Не мога да работя, така че съм при дъщеря си. Сестрата на една приятелка от Германия пътуваше до Русия, но не я пуснаха. 35-годишната ми съседка също се опита, но и нея не я пуснаха", каза Елена.

Но дори останалите в Мариупол жители не са имунизирани срещу изземване на имущество. Денисова съобщи за "рейдърско превземане" на апартамент на улица "Ленин" 133, който е в наследствена процедура. Според Денисова четирима мъже, след като са настигнали дъщерята на 70-годишния собственик на апартамента във входа, са я изпратили до етажа, където е жилището, са я убедили да отвори вратата и са започнали да изискват от нея да подпише разписка, в която се посочва, че апартаментът принадлежи на общината.

"Галина Юриевна Солодуха даде инструкции по телефона и поиска да подпиша гаранция, че живеем в общински апартамент, а не в наш собствен... който шест месеца след образуването на делото за наследство беше прехвърлен на общината със съдебно решение", каза дъщерята на собственика пред Денисова.

Още: "Мислех, че всички в Украйна са избити и само ние се държим"

"Това не е просто работа с изоставени имоти – това е пълномащабен корпоративен рейд, сплашване на пенсионери. Служители от поземления отдел създават атмосфера на страх и беззаконие", смята Денисова.

Междувременно жителите на Мариупол споделят скрийншотове на реклами за жилища, обезпечени с ипотека, построени на мястото на разрушените им домове.

По-рано беше обявено, че Русия ще легализира изземването на апартаменти от жители на окупирани територии. Правителствената комисия по законодателна дейност одобри "безстопанска собственост" в окупираните райони на Украйна да става държавна собственост. Такива къщи и апартаменти се планира да бъдат разпределени на руски държавни служители, руски военни, руски полицаи, руски учители и руски лекари, както и на тези, останали без жилищата, обещани от новите власти след боевете. Според данни в Росрегистър, до август 2025 г. са идентифицирани 550 000 "изоставени" имота.