Путин замита военното престъпление в Мариупол. Тръмп с нов срок за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

До нова година ще бъде завършена "реставрацията" на Драматичния театър в Мариупол, който беше сринат от руските бомбардировки и незнайно колко украинци загинаха там, след като бяха потърсили убежище. Това казват руските окупационни власти в Мариупол – театърът ще се нарича Руски драматичен театър.

🤬Dancing on bones: occupiers preparing to open a theatre in occupied Mariupol — the same one they destroyed



Three years ago, Russian terrorists dropped an extremely powerful bomb on the Mariupol Drama Theatre. Inside were defenseless civilians, and the word “CHILDREN” was… pic.twitter.com/RXpdSQzpgB — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Мястото на едно от най-големите руски военни престъпления се превръща в сцена за руски пиеси и концерти – така украински медии и медии от Източна Европа като беларуската NEXTA коментират какво става. Яснота за точния брой убити цивилни при руските бомбардировки на Мариуполския театър няма и до днес, тъй като режимът на руския диктатор Владимир Путин така и не допусна независими експерти от ООН за оценка, но имаше неофициални данни за 600 убити – Още:

🤬Dancing on bones: occupiers preparing to open a theatre in occupied Mariupol — the same one they destroyed



Three years ago, Russian terrorists dropped an extremely powerful bomb on the Mariupol Drama Theatre. Inside were defenseless civilians, and the word “CHILDREN” was… pic.twitter.com/RXpdSQzpgB — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

На този фон, американският президент Доналд Тръмп продължава да обяснява с клишета неуспеха си да убеди Путин да спре войната в Украйна и да започнат истински преговори за справедлив мир там. В предаването "60 минути" на CBS Тръмп обясни, че подходил различно с Путин, защото Русия не купувала много от САЩ, а руският диктатор искал по-тесни търговски връзки, искал "да направи много пари". Според Тръмп, този му подход проработил например с Индия и Пакистан, щял да проработи и с Путинова Русия - "до няколко месеца" войната щяла да спре. Думите на Тръмп дават храна за нови анализи доколко той разбира мотивацията на Владимир Путин да води войната в Украйна и че не всичко на този свят се измерва с пари:

Trump:



Putin really wants to do business with the U.S. He wants to make a lot of money for Russia.



I think we will get that war done in a couple of months. pic.twitter.com/BaPcstdvTF — Clash Report (@clashreport) November 3, 2025

Според адмирал Джузепе Драгоне, ръководител на военния комитет на НАТО, войната в Украйна е стигнала до паритет и е време за преговори. Той заяви пред BBC, че НАТО ще поддържа Украйна до деня, в който ще се седне на масата за преговори, за да бъде постигнат траен мир. Драгоне смята и, че Путин няма да може да превърне Украйна в свой сателит като Беларус и в този смисъл водената от него война е стратегическо поражение за режима му. И още – според адмирала новите руски оръжия (ракетата "Буревестник" и ядрения дрон "Посейдон") не са заплаха за НАТО, защото Алиансът е ядрен военен съюз, освен всичко друго. Драгоне казва, че ако Путин изобщо се реши да атакува НАТО, ще атакува някоя от балтийските държави, но тогава НАТО ще приведе в действие член 5 и ще се притече на помощ.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Ръст в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база според официалните украински данни – на 2 ноември е имало 162 бойни сблъсъка, с 19 повече спрямо 1 ноември, казва украинският генщаб. Руснаците са хвърлили 134 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 5 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 13 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4913 изстреляни снаряда, като това е с около 1200 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5481 FPV дрона, което е с около 800 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Всички гледат към Покровск – 68 отбити руски пехотни атаки там по украински данни. Още 29 са станали в съседното от юг Олександриевско направление, като прави впечатление, че там боеве още се водят при село Зелени Хай, а то е недалеч от отдавна превзетото ключово за военните действия в Покровск от юг градче Курахово. 18 руски пехотни атаки са извършени в направлението от Торецк към Константиновка, но едва 2 от Часов Яр към Константиновка и то в района непосредствено югозападно от Часов Яр. В Купянското направление е имало 13 руски пехотни атаки, а 12 са станали в северната част на Харовска област, при Вовчанск и околните села. В пограничния район на Суми и Курска област е имало само 1 руска пехотна атака – украинският военен телеграм канал "Офицер" отчита много намаляла активност, защото много от руските части са прехвърлени за операцията за превземане на Покровск. На границата на Сумска област има само няколко руски роти, добавя той.

"Офицер" гледа и към Днепропетровска област – според канала има руски напредък от югозапад към Покровск, което е много важно, защото това усилва натиска и вероятността градът да бъде обкръжен. А украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов се опасява, че заради руските дронове и възможността те да покриват дори пътя Славянск – Изюм, проблемите с украинската логистика за Лиман растат и скоро там боевете за самия град ще започнат така, както текат в момента в Покровск. Говорителят на 11-ти украински корпус подполковник Дмитро Запорожец казва, че руснаците трупат сили в горите източно от Ямпол и атакуват директно селището. Бунятов пак, както и в предишни случаи, призовава да се унищожават руски оператори на FPV дронове с приоритет. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че руската армия продължавала методичното си настъпление към Лиман и обгражда Северск.

Още: Песков пак със знак, че Русия не търси истински мир в Украйна. Най-новото от Покровск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Геолокализирани видеокадри показват, че руски войници използват цивилни в Покровск, за да опитват да осъществяват напредък. По последни данни в града, който преди войната е имал население от около 70 000 души, все още има близо 1200 цивилни. Това са хора, които категорично отказват евакуация – а руснаците се възползват и руски войници влизат в цивилни дрехи с идеята да заблудят украинците. Това е поредно нарушение на една от Женевските конвенции, занимаващи се с войната и военните действия. "Два майора" добавя, че украинците докарват подкрепления от други направления.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) посочва това, което личи и от редовните сводки на украинския генщаб – руснаците хвърлят в момента почти всичко в Покровск и Мирноград и са изоставили засега по-активните опити да се доберат до Константиновка на север. Константиновка е първият град от юг на север от агломерацията Славянск – Краматорск, която е последната голяма част от Донецка област под украински контрол. Трупат се и твърдения в различни руски и украински канали в Телеграм за голям брой убити и ранени от руска страна, тъй като използването на FPV дронове от украинска страна е с много висока интензивност. Украинският журналист Юрий Бутусов разпространи снимки на купища трупове на руски войници при Родинско, на северния фланг на Покровск (СНИМКИ, 18+). Специално откъм Добропиля, украинците бавно напредват към северните покрайнини на Покровск, има геолокализирани видеокадри, подсказващи украински напредък западно от село Шахово - и според украинския проект "Искам да живея" командващият 51-ва общовойскова руска армия генерал-лейтенант Сергей Милчаков вече е сменен. 51-ва армия опита да пробие към Добропиля, но се провали, отделно атакува Родинско и Мирноград.

Продолжается парад мясников в российской армии.



1 ноября 2025 года глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сменил командующего 51-й общевойсковой армией – бездарного генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова⤵️ pic.twitter.com/tdu5nkTo9x — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) November 2, 2025

Тази нощ Русия е изстреляла 3 хиперзвукови ракети "Кинжал", 4 балистични ракети "Искандер-М" и 5 модифицирани зенитни ракети С-300/С-400 плюс 138 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки, сочи сводката на украинските ВВС. Свалени са 115 дрона и 1 ракета "Кинжал", но има удари на 11 места в Украйна, добавят украинските ВВС без повече подробности. Според руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", цел е било военното летище "Староконстантинов", в Хмелницка област, което е обстрелвано многократно от руснаците от началото на войната. Има спекулации, че атаката е отговор на официално обявените от украинския президент Володимир Зеленски нови ПВО системи "Пейтриът", които са дошли в Украйна - Още:

Продължават да излизат и видеокадри от успешната украинска атака срещу руското черноморско пристанище Туапсе, както и кадри от продължаващите украински удари срещу ел. подстанции в Русия и в окупираните от руснаците украински територии. Има видеокадри на петролен разлив – говорителят на украинските ВМС капитан Дмитро Плетенчук заяви, цитиран от „Суспилно“, че поне 3 руски танкера от руския сенчест флот са били в Туапсе, когато е осъществена украинската въздушна атака. През пристанището минават около 20% от руския износ на суров петрол, а „Роснефт“ обясни, че това са 17 млн. тона годишно – Още: Два кораба са с повреди след атаката срещу Туапсе. Влак с горива излезе от релсите в Русия (ВИДЕО)

Following the overnight strike on the Tuapse terminal, locals have reported oil spills in the surrounding waters. Visible contamination in the port area confirms damage to fuel infrastructure. https://t.co/qmcZpl2Cln pic.twitter.com/CKtKHpbzbj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2025

Video of @usf_army drone strikes on substations in Russia and temporarily occupied Ukrainian territories. pic.twitter.com/hdWaM5isCS — WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2025