Руснаците изпращат подкрепления на фронта: Как Путин се готви за срещата си с Тръмп

Още докато са течали дискусиите между руския диктатор Владимир Путин и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф за организиране на среща между двамата лидери, Москва е започнала прехвърляне на колони с военна техника и жива сила от окупирания Мариупол към Запорожка област. колоните се придвижват нощно време, а подобно мащабно движение не е регистрирано през последните два месеца. Това разкри ръководителят на "Центъра за изследване на окупацията" Петро Андрющенко в ефира на телевизия "Канал 24" на 11 август.

10-15 броя танкове, бронетранспортьори, оръдия, камиони - това е само част от техниката и оборудването, която е регистрирана от украинските сили да преминава през Мариупол към Запорожкото направление.

Отделно пак именно по времето, когато Стив Уиткоф бе на посещение в Кремъл, Москва е прехвърлила големи подкрепления от полуостров Крим в посока Покровски.

Това показва, че Путин има ясен план как да използва преговорите с Тръмп, коментира Андрющенко.

"Как всичко това се вписва в преговорите, които ще се проведат в Аляска? Планът на Путин е много прост: да провокира кавга между Тръмп и Зеленски, да осъществи засилен натиск не само върху Донецка, но и върху Запорожка и Херсонска област. И да се измъкне с абсолютна безнаказаност", обясни той.

Андрющенко заяви и друго - че се очаква този месец да се появят още севернокорейски военни на фронта в Украйна. Всички това според плана на Путин ще му позволи да надхитри всички в дългосрочен план, каза той.

Буферните зони и разделянето на територии са отживелици

Междувременно украинският посланик в САЩ Оксана Маркарова в интервю за CBS News заяви, че САЩ ще действат в преговорите с Русия от позиция на силата като добави, че Украйна се надява Тръмп да бъде ефективен и да постигне добри резултати.

"Фронтовата линия в източната и южната част на Украйна е линията между доброто и злото. Въпросът е къде ще премине тя - дали на наша територия, на нашите граници или вече в Европа... Сигурна съм, че САЩ ще действат от позиция на сила и заедно ще намерим решение за спиране на руската агресия", каза Маркарова.

Същевременно тя предупреди, че идеите да се правят "буферни зони" или да се разделя територията на Украйна са остарели концепции от миналия век.