"Небето ще реши изхода от войната": Зеленски говори за нов етап от конфликта с Русия

Определящата фаза на руската война срещу Украйна се измести от суша и море във въздух. Нещо повече, „битката в небето“ ще определи нейния изход. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Той добави, че Украйна вече е успяла да лиши Русия от победа на земята и да изтласка военноморските ѝ сили от по-голямата част от западната част на Черно море. Следователно въздушното пространство е станало решаващо.

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„Днес вярвам, че победата в тази война ще отиде при по-умните. Ако спрем врага на бойното поле, ако спрем войната на сушата и го лишим от господството му в морето – както направихме с нашите военноморски дронове, отблъсквайки руския флот – тогава следващото бойно поле ще бъде небето. И небето ще определи изхода на тази война“, каза Зеленски, добавяйки, че в тази борба „чия територия е по-голяма е от много по-малко значение“.

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Според него, въпреки че Русия е географски по-голяма и има по-голямо население, войната вече се е преместила във въздушното пространство, където Украйна е „вече конкурентоспособна“. Той посочи способността на Киев да произвежда и използва дронове с голям обсег, което е променило хода на войната и ѝ е позволило да нанася удари по военни и енергийни съоръжения дълбоко в руска територия.

Кой е основният проблем пред Киев?

Зеленски обаче посочи една критична уязвимост, която може да определи изхода на войната: противовъздушната отбрана. „Остава само една неизвестна. За съжаление, това е противоракетната отбрана“, каза той, отбелязвайки, че това е основната слабост на Украйна в момента. Зеленски заяви, че въздушните удари от двете страни са доказателство, че „войната се променя“ и е навлязла в „нова фаза“. Тя е заменила изтощителната война с война на изтощение, в която фронтовата линия се е изместила само леко въпреки боевете. „Нашите войници, със своята всеотдайност, спряха Русия на сушата. Когато фронтът е до голяма степен стабилен и врагът не може да действа свободно в морето, единственият оставащ вариант е въздухът“, каза Зеленски.

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Той също така изрази увереност, че Украйна ще може да победи Русия на този етап. Има обаче няколко условия: партньорите трябва да продължат да предоставят финансова подкрепа, а войниците трябва да държат територията, тъй като всеки километър, който руснаците напредват, им струва десетки хиляди животи.

Как крилатите бомби промениха войната?

Припомняме, че Русия и Украйна започнаха да използват все по-често ракети KAБ през юни. Според анализатори, планиращите бомби стават все по-важни и за двете страни. Освен това, Украйна започна да използва свои собствени KAБ за първи път тази година.

Производство на украински балистични ракети

Появяват се доказателства, че Украйна е започнала да използва нова балистична ракета, също местно производство, за да порази Русия. Това е ракетата FP-9. Според авиационния експерт Константин Криволап, такава ракета или вече съществува, или ще се появи скоро и дори ще бъде изстреляна срещу военни цели в Русия по време на първите си изпитателни полети.

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