Колко пари губят жените при непланирана бременност

Непланираната бременност имат най-голямо влияние върху кариерата на младите жени и тези, които все още учат. Според ново проучване на шведски и британски икономисти, финансовите загуби на дамите са почти два пъти по-високи от тези на работещите жени. Изследователите установили, че средно пет години след непланирана бременност доходът на жената е с 19% по-нисък, отколкото би бил, ако бременността не е настъпила.

Износване и раждане на бебе без майка? Първата стъпка е направена (СНИМКА)

Проучването

За да получат най-точни резултати, изследователите са изследвали данни от шведски жени, използващи вътрематочни спирали и хормонални импланти – едни от най-надеждните методи за контрацепция. В редки случаи тези устройства се провалят в защитната си функция и именно тези ситуации са им позволили да сравнят кариерните пътища на жените с непланирана бременност с тези, чиято контрацепция е проработила.

Още: Ан Хатауей съобщи за огромна промяна в живота си! (ВИДЕО)

Оказа се, че след раждането на непланирано дете жените са значително по-малко склонни да получат повишение. Пет години по-късно вероятността им да си осигурят квалифицирана позиция е с 25 процентни пункта по-ниска от очакваната.

Най-уязвимите

Ефектите са най-тежки за жените под 28 години, като потенциалният им доход е намален с приблизително 32%. Ситуацията е още по-тежка за тези, които все още са учили по време на бременността: в тази група загубата на доходи достига почти 40%. За жените, които вече са завършили образованието си и са работили по време на бременността, тази цифра е приблизително 18-21%.

Още: Нови данни: Нормалните раждания намаляват, повечето българки раждат със секцио

Изследователите обаче отбелязват, че планираното майчинство има много по-малко влияние върху кариерата. Според тях резултатите показват, че не само фактът на раждане е от значение, но и степента, до която жената е завършила образованието си и е изградила кариера до този момент.

Нови данни: Нормалните раждания намаляват, повечето българки раждат със секцио