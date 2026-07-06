Бивш военен министър: Масираните въздушни атаки по Киев са военни престъпления

Срещата на върха на НАТО в Истанбул се разглежда като критично важна за бъдещето на НАТО. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по Nova News Ангел Найденов, бивш министър на отбраната. Той коментира, че поради тази причина усилията са насочени към теми, свързани с укрепването на отбранителния съюз и оздравяване на отношенията между САЩ и Европа, в които се появи напрежение след отказа на част от европейските съюзници на САЩ да ги подкрепят във войната с Иран.

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По думите му като голям успех на срещата би се разглеждало преодоляването на напрежението и препотвърждаването на солидарността между страните и единството в НАТО. „Като персонален успех на турския президент Ердоган и като успех на страната домакин Турция се разглежда присъствието на американския президент, който дори в навечерието на срещата не крие своето раздразнение и критики към неговите основни европейски съюзници заради тяхното нежелание да се включат под една или друга форма във военните действия срещу Иран”, заяви Найденов.

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Той допълни, че едно от очакванията е да се декларира засилена подкрепа за Украйна и то в присъствието на украинския президент. Предмет на разговорите вероятно ще бъдат и предизвикателствата пред отношенията с Русия и с Китай, ситуацията в Близкия изток, резултатите от споразумението за прекратяване на войната с Иран и свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

По отношение на декларацията, в която пише, че Русия е дългосрочна заплаха за сигурността и това дали Румен Радев ще я подпише, бившият министър на отбраната коментира: „Това представлява фактически заключителният документ на срещата на върха на НАТО. Дали ще я подпише и ще изрази съгласие, не знам. Няма такава предварителна информация. Така че тук очакваме да видим какъв ще бъде резултатът. Съдейки по предварителните изявления на сегашното управление, беше заявено, че България ще бъде част от общите усилия в рамките на НАТО и на Европейския съюз и няма да пречи на взимането на решения”, каза той.

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Относно масираните въздушни атаки по Киев той заяви, че те представляват военни престъпления, защото в резултат на атаките срещу жилищните райони има много цивилни жертви. Според него това е повод отново да се заговори за необходимостта от предоставянето на допълнителни системи за ПВО и на ракетите-прехващачи.

Относно развитието на войната в Украина, Найденов коментира, че има няколко възможни сценария. По думите му първият сценарий е ескалация на военните действия от страна на руснаците. Вторият е продължаване на досегашния сценарий, при който се залага на позиционна война на изтощение. „Третият възможен сценарий е в резултат на действия на украинската страна да се стигне до поставяне под въпрос на перспективата пред Русия да води войната, което би било разбирането за успех на Украйна”, каза той.

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Според него четвъртият възможен сценарий е връщане на масата на преговорите, отпадане на предварителните условия, примирие и започване на преговори. „Последният сценарий, който може би е най-малко вероятният, е разпад на отбранителните линии на едната от двете страни в резултат на действията на другата”, заяви още Найденов.