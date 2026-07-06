Не му понесе: Z-блогър, призовавал за обща мобилизация, избяга от фронта (СНИМКИ)

Егор Гузенко, z-блогър, известен с прякора си „Тринадесетия“, който се бие в Украйна, е обявен за издирване, след като е избягал от фронта, съобщи журналистът Денис Казански, прикачвайки снимка на плаката му за издирване. В него се посочва, че Гузенко е издирван за „самоволно отсъствие от поделението си и избягване на военна служба“. На 6 юли Telegram каналът на войника публикува съобщение, в което се казва, че „Егор ще бъде извън връзка около две седмици“. В Украйна му е предложен коридор и, ако желае, продължаване на службата в украинските въоръжени сили.

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Воюющего в Украине z-блогера Егора Гузенко, известного под позывным «Тринадцатый», объявили в розыск после побега с фронта. В ней говорится, что Гузенко разыскивается за «самовольное оставление части и уклонение от исполнения обязанностей воинской службы» pic.twitter.com/F6dcoccso9 — Олег Чорний (@pFpd6q9i02745h0) July 6, 2026

Критика

Гузенко многократно е критикувал руския диктатор Владимир Путин и е призовавал за „всеобща мобилизация“. „Не е ли време да прекратим тази операция с три букви и да обявим война? И тогава ще направим всичко като истински възрастни, с тактически ядрени оръжия, мобилизация и всичко, което произтича от това“, запита се той. През есента на 2024 г. той е арестуван в родния си Ставрополски край по наказателно дело за употреба на насилие срещу държавен служител. След това Гузенко се съгласява да подпише договор с Министерството на отбраната за изпращане на война, за да бъде освободен от предварителния арест.

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През април 2026 г. той отново критикува Путин - този път за спиране на мобилния интернет. След това канал на блогър съобщи, че е бил изпратен в щурм. През май в интернет се появи видеоклип, показващ Гузенко да спи в нетрезво състояние, а малко по-късно да се извинява пред военнослужещ и да се подлага на бърз тест за наркотици. Сержантът от гвардията признава, че е пил водка по време на служба и е измамил командира си, и изразява готовността си да приеме наказание.

Егор Гузенко,он же Тринадцатый,пока в слухи@LalitaAmazing @jolud13

-Русопітеки пишуть, що воєнкор пітух Тринадцятий,який роками закликав росіян іти воювати, дохнути всією родиною за півметрового царя, штовхаючи інших йти у м’ясорубку,самовільно залишив частину і тепер десь бігах. pic.twitter.com/VQqhiqNqQv — Сергей Дорожный (@angelys667) July 5, 2026

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Впоследствие Гузенко твърди, че видеото е от миналата година и свързва появата му с машинациите на „Ахмат“ (блогърът преди това е имал конфликт с началника на поделението Апти Алаудинов). Тогава Гузенко заяви, че никой не го е „изпратил на заколение“ и че командирите му дават задачи в рамките на възможностите му, като се съобразяват със здравословното му състояние.

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