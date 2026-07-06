Доналд Тръмп: Путин усеща натиска, иска да сложи край на войната (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и че ще обсъди въпроса за Украйна по време на срещата на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс. Тръмп изрази убеждение, че както Москва, така и Киев са решени да уредят конфликта в Украйна, пише БТА. „Президентът Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви американският лидер, коментирайки ситуацията около Украйна в разговор с журналисти в Белия дом.

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Тръмп също така оцени високо телефонния разговор с Путин, проведен през уикенда. „Добър телефонен разговор“, заяви американският президент. „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори“, каза Тръмп. „И... Зеленски всъщност иска това да приключи сега“, заяви американският президент.

Trump: Putin feels the pressure. We're getting close to ending the war



Asked why Putin launched another deadly strike on Kyiv just after speaking with him, President Donald Trump said he believes the Russian leader does feel pressure.



"He wants to end it, and Ukraine wants to… https://t.co/VIRSQjhpQI pic.twitter.com/DvvduHFPHW — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2026

„Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим за това“, каза още Тръмп. „Мисля, че ще постигнем“, добави той. „Кой би си помислил, че дроновете ще станат такъв фактор? Те са машини за убиване. Невероятно!“, добави американският президент.

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