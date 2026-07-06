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Изтребители F-35 прехванаха руски самолет, преследвал британски самолетоносач

06 юли 2026, 17:37 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: Lockheed Martin
Изтребители F-35 прехванаха руски самолет, преследвал британски самолетоносач

Руски патрулен самолет е бил прехванат след като "многократно се е приближавал" към британска самолетоносачна група, докато тя е действала в Арктика миналата седмица. Прехващането е станало от два изтребителя F-35, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Самолетът Ту-142 е хвърлил буйове във водата в близост до самолетоносача "Принцът на Уелс" в четвъртък миналата седмица, се казва още в съобщението. Оттам осъждат инцидента, станал в Норвежко море, като "опасен и непрофесионален". 

Говорител на министерството на отбраната заяви: "Докато беше на мисия в Норвежко море в рамките на операция "Огнен кръст", ударната самолетоносачна група на Великобритания беше многократно приближавана от руски патрулен самолет Ту-142. Самолетът прелетя на малка височина и неоправдано близо до кораба "Принцът на Уелс" и хвърли голям брой хидроакустични буйове в непосредствена близост до самолетоносача. Тази дейност беше опасна и непрофесионална. Руският самолет беше прехванат и ескортиран от два британски изтребителя F-35, докато напусне района." 

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В момента ударната група на Обединеното кралство е разположена край бреговете на Исландия под командването на НАТО, като на борда ѝ се намират 1500 британски военнослужещи. 

Групата се състои от самолетоносача "Принцът на Уелс", разрушителя тип 45 "Дънкан", изтребители F-35, хеликоптери "Мерлин" и "Уайлдкет" и се поддържа от кораба "Тайдспринг".

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Смята се, че Ту-142 – самолет, който може да се използва за разузнаване или като бомбардировач – е хвърлил десетки хидроакустични буйове във водите близо до британския самолетоносач. Тези устройства за наблюдение плават по водата и използват сонар за откриване на подводници и други плавателни съдове. 

Британските сили се опитали да се свържат с руския самолет на международни честоти, но той не е отговорил. 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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