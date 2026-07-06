Напрежението се покачва: Включиха висш полски политик в списъка "Миротворец"

Началникът на канцеларията на полския президент е добавен към базата данни на "Миротворец" на Украйна. Според уебсайта, Збигнев Богуцки е включен в списъка, след като се обръща към западна Украйна като „Източна Мала Полша“. От сайта твърдят, че неговите изказвания представляват нарушаване на суверенитета и териториалната цялостност на Украйна, както и опит да се разпали враждебност между поляци и украинци.

Проектът поддържа публичен регистър на лица, които неговите създатели определят като свързани с дейности срещу националната сигурност на Украйна, международния правов ред или като публични поддръжници на руската агресия.

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Този ход идва на фона на нарастващото напрежение между Киев и Варшава. То започна след неотдавнашното решение на украинския президент Володимир Зеленски да даде на военно подразделение името на Украинската въстаническа армия (УПА) от периода на Втората световна война, която е отговорна за масовите убийства на десетки хиляди поляци на територията на днешна Западна Украйна по време на войната, предизвика остри критики и дори възмущение сред полските политици. В отговор президентът Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско отличие – Ордена на Белия орел, което на свой ред накара редица украински политици да се откажат от своите полски отличия.

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В резултат на този спор Зеленски обяви че няма да присъства на ключовата Конференция за възстановяването на Украйна, която се проведе в северния град Гданск, а вместо него страната бе представена от министър-председателя Юлия Свириденко.

Вчера пък стана ясно, че Полша ще разсекрети информацията за цялата военна помощ, предоставена на Киев между 2022 и 2026 година. Съобщението за това беше направено от министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш след консултации с премиера Доналд Туск.

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