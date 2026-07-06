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Кадиров: Не съм доволен да остана още един мандат начело на Чечения, но нямам избор (ВИДЕО)

06 юли 2026, 23:48 часа 349 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/KO4A TV
Кадиров: Не съм доволен да остана още един мандат начело на Чечения, но нямам избор (ВИДЕО)

Лидерът на Чечения Рамзан Кадиров изглежда не е склонен да се кандидатира за още един мандат начело на страната. Самият той призна това пред журналисти, като обяви, че „не е щастлив“ от идеята да остане за още един мандат като лидер на Чечня, но няма друг избор.

„Ако ме питате мен, аз бих избрал друг кандидат, защото това е огромна отговорност“, каза Кадиров след едногласното му номиниране от „Единна Русия“ за още един мандат. Мнозина вече предположиха, че Кадиров би желал начело на страната да застане синът му Адам. В средата на 2026 г. той получи второто си звание „Герой на Чечения“, а през юли беше отличен и с юбилеен медал от руската пътна полиция.

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Припомняме, че 18-годишният син на чеченския лидер Рамзан Кадиров претърпя тежка автомобилна катастрофа в Грозни през януари 2026 г., при която губи далака си. След инцидента той е транспортиран по спешност в Москва. Към края на март същата година той се завърна в публичното пространство, появявайки се с пагони на майор.

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Рамзан Кадиров Чечения Адам Кадиров
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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