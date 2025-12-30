Българите масово напускат Великобритания

Българите са третата най-голяма група европейци, които напускат Великобритания и се завръщат по родните си места. Това сочат данни на Службата за национална статистика, цитирани в обширен материал на "Дейли мейл".

Според статистиката румънците са първи в класацията. Данните са за последната година, смятано до юни.

Според графиката на националната статистика около 11 000 български граждани са се върнали в България, а по-малко от 4000 са пристигнали във Великобритания в рамките на последната година.

Скъп живот, лошо здравеопазване и дискриминация

Основни причини за миграцията обратно към родината според проучването са увеличаващите се разходи за живот, разпадащата се Национална здравна служба и дискриминацията след Брекзит.

В материала не се споменава още една възможна причина, за която обаче има редица сигнали в последно време.

Става въпрос за затегнатите мерки по отношение на социалните помощи и зачестилите проверки. Напоследък мнозина прибиваващи на Острова, предимно източноевропейци, с универсален кредит, получават писма, че трябва да върнат суми, получили неправомерно.

Източник: Getty Images

Румънците - първи по евакуация

Специален акцент се поставя върху румънците, които за първи път изпреварват по бройка поляците, които вече от години масово напускат Великобритания. Статистиката показва, че за годината до юни 37 000 румънци са напуснали Обединеното кралство и само 14 000 са пристигнали, предаде БНР.

"Дейли мейл" припомня, че около 1 милион румънки и румънци са дошли във Великобритания след свалянето на комунистическия режим, но сега масово напускат поради вече споменатите фактори – лошо заплащане, високи разходи за живот, лошо здравеопазване, дискриминация, престъпност и наркотици, но също и заради все по-набиращата скорост икономика в Румъния със средни заплати, силно нараснали през последното десетилетие, както и ниската безработица, евтините жилища и намаляващата престъпност.

След румънците, поляците и българите, челната осмица допълват италианците, испанците, португалците, французите и литовците.

