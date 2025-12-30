Планирано изгаряне: Ето как Гърция ще се бори с горските пожари

Гърция се стреми да легализира планираното изгаряне като инструмент за предотвратяване на горски пожари съгласно законопроект на Министерството на климатичните кризи и гражданската защита, озаглавен „Активна борба“, пише гръцкото издание Kathimerini. Въз основа на модели от Испания, Италия и Съединените щати, законопроектът за първи път ще дефинира „програмираното и контролирано използване на огън“ при строги условия.

През 2025 г. бе счупен последният рекорд от 2017 г., когато са били унищожени 988 524 хектара гори. През 2025 г. пожарите вече са унищожили над 1 милион хектара в Европейския съюз — рекордна площ, по-голяма от Корсика.

Гърция е една от най-засегнатите страни в региона от горските пожари в последните години, а пожароопасният сезон се разширява и започва все по-рано.

Каква е целта?

Горските служби и пожарната ще планират и извършват съвместно пожари, с възможност за сътрудничество с учени, неправителствени организации и частни участници.

Властите казват, че предписаното изгаряне ще се използва за предотвратяване на пожари, подобряване на местообитанията и пасищата, защита на биоразнообразието, контрол на вредителите и инвазивните растения и обучение на пожарникари.

Кога няма да се извършва планирано изгаряне?

Плановете ще изискват одобрени проучвания и ще се изпълняват по искане на местната пожарна или горската служба, при условие че не бъдат повдигнати възражения в рамките на пет работни дни.

Изгарянията ще се случват извън пожарния сезон и ще бъдат забранени в дни с висок риск. ОЩЕ: През 2025 г.: Пожарите погълнаха рекордна площ в ЕС