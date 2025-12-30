Регистрацията на коли в КАТ приключва, табелите "СВ" свършват

В отдел "Пътна полиция" СДВР регистрация на автомобили ще е възможна само днес, 30 декември, до обяд. След това услугата няма да бъде осъществявана.

В последния работен ден за 2025 г. ще бъде извършена годишна инвентаризация.

До 12:00 часа днес ще бъдат приемани документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат.

Още: Абсурд на пътя: Мъж получи 10 глоби, прехвърлени му от друг шофьор

Административните услуги, различни от регистрация, пререгистрация и шофьорски книжки, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден, уточняват от Пътна полиция.

Регистрационните табели със "СВ" свършват

Преди дни стана ясно, че табелите от серията "CB" в столицата са започнали да свършват. Пътната полиция започна издаването на нови номера с комбинация ОА като втори букви.

Първоначално КАТ използваше само букви, съвпадащи в кирилицата и латиницата – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Гласните се въвеждаха постепенно като втори елемент в комбинациите, а от 7 ноември се издават табели с О като първа буква.

Още: Ден последен за смяна: Сложете си зимните гуми (СНИМКИ)

Новите буквени комбинации включват ОА, ОВ, ОЕ, ОК, ОМ, ОН, ОР, ОС, ОТ, ОУ и ОХ. От всяка серия ще се издадат 9 999 комплекта, което осигурява общо 109 989 нови номера. Според експертите, запасът ще бъде достатъчен за няколко месеца.

Източник: iStock

"Въведени са нови буквени комбинации с допустими символи за сериите на автомобилните табели с регистрационен номер", съобщават от МВР.

Промяната беше забелязана, след като от КАТ започнаха да излизат автомобили с регистрации с втори букви ХТ, които са последните възможни от азбуката.

От ведомството още не са решили какво ще правят, когато номерата със "СВ" окончателно свършат.

Още: Корупция в КАТ-София: ВИП номера за политици и бизнесмени срещу услуги

"Извършена е обстойна проверка на неизползваните до момента серии за автомобилни табели с регистрационен номер. Обсъдени са възможните буквени кодове за регистрация в СДВР, където се изчерпват напълно допустимите символи за сериите, като все още не е приет нов буквен код за регистрация в СДВР", коментираха от КАТ.

Предишната серия "СА" беше изчерпана за 9 години и свърши през ноември 2014 г.