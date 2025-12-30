Международно признатото правителство на Йемен обяви извънредно положение заради настъплението на сепаратистките сили от така наречения Южен преходен съвет (ЮПС). Подкрепяните от Саудитска Арабия власти обявиха мярката часове след като Рияд съобщи, че е нанесъл удар по оръжейна пратка за ЮПС от Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Извънредни мерки

Ръководителят на Президентския съвет за управление на Йемен, Рашад Мохамед ал-Алими, издаде указ за обявяване на 90-дневно извънредно положение в страната. Текстът на документа беше публикуван от йеменската информационна агенция САБА.

"Извънредното положение в републиката влиза в сила във вторник, 30 декември 2025 г., за период от 90 дни, с възможност за продължаване", се казва в указа. Мерките бяха въведени поради "необходимостта да се противодейства на продължаващия от 2014 г. преврат (тоест въстанието на хусите), както и на бунта, провокиран от бунтовнически елементи, получили заповеди от Обединените арабски емирства да започнат военна офанзива срещу източните провинции, за да разделят" Йемен.

По силата на издадения указ се въвежда и 72-часова забрана за влизане в Йемен през сухопътните граници, летищата и пристанищата, с изключение на влизанията с разрешение на Саудитска Арабия.

Мярката се налага след въздушни удари в Мукала, чиято цел бяха бронирана техника и оръжие, предназначени за отцепниците от ЮПС. Засега няма коментар от Южния преходен съвет, който се подкрепя от ОАЕ.

До неотдавна основният противник на международно признатото правителство в гражданската война бяха йеменските шиитски бунтовници хуси на север, но отскоро то се бори и срещу сепаратистите от ЮПС, които искат отделяне на Южен Йемен. Наскоро отцепниците превзеха две йеменски провинции – Хадрамаут и Махра.

Столицата Сана е под контрола на хусите от 2014 г., а международно признатото правителство пребивава в южния пристанищен град Аден.