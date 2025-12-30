Държавата с рекордна помощ за земеделците през 2025 г.

Заетите в селското стопанство у нас са били подпомогнати с над 4,4 млрд. лв. през 2025 г. Това се е случило по различни схеми и интервенции, разписани като политики от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Финансовото подпомагане за реализацията на тези политики е извършено от Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ), съобщиха от МЗХ.

Сумата за българските земеделски производители и аграрния бизнес е рекордна като плащания в рамките на 1 година. За сравнение, през миналата 2024 г. секторът е получил подпомагане от над 3, 837 млрд. лв., а през 2023 г. – с малко над 3 млрд. лв.

Още: Поливане с отпадни води в селското ни стопанство по нов механизъм: Скоро ще е реалност

Прецеденти по директните плащания

Най-много пари са разплатени по директните плащания в размер на близо 2,2 млрд. лв. От тях за Кампания 2024 подкрепата възлиза на 1,2 млрд. лв. Останалите 1, 017 млрд. лв. са преведени за Кампания 2025.

За първи път по директните плащания са обработени и платени 28 интервенции в рамките на същата година, в която стопаните подадоха заявления за подпомагане. Също за първи път през декември, в годината на кандидатстване, се разплатиха всички агроекологични и биологични интервенции – общо близо 113 млн. лв. (над 73 млн. лв. за биоземеделие и още над 40 млн. за агроекология).

Източник: БГНЕС

Също така ДФЗ е изплатил 715 млн. лв. по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието чрез директни плащания на площ и обвързаното с производството подпомагане в сектор "Животновъдство".

Още: ЕК отпусна 7,4 млн. евро за земеделските производители в България

Над 1,1 млрд. лева са преведени по договорените проекти от подмерките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В ДФЗ започна обработката на постъпилите проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., като от края на предходната година досега бяха обявени 25 приема за финансиране на проекти за развитие на селските райони. Подадени са повече от 5 000 заявления за подпомагане, като по значителна част от тях работата вече е финализирана, а изплатените средства са над 187 млн. лв.

Близо 231 млн. лв. пък са разплатени по сключените договори, чрез които се реализират инвестиции по Националния план за възстановяване и развитие (НПВУ). В частта на държавните помощи и националните плащания е преведена финансова подкрепа от над 450 млн. лв.

Цените на селскостопанската продукция в ЕС се повишиха сериозно