Путин спретна частушка-вечеринка, за да не допусне скорошен мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Би било твърде лошо" - с тези думи американският президент Доналд Тръмп реагира на въпрос дали има (достоверна) информация за руското твърдение, че Украйна е атакувала с дронове резиденцията на руския диктатор Владимир Путин. Но Тръмп продължи – от казаното от него стана ясно, че Путин му бил казал по телефона за предполагаемата атака. И още – не било сега моментът за такова нещо – ОЩЕ: Тръмп: Путин ми каза, че са атакували резиденцията му, това не е хубаво (ВИДЕО)

Trump was asked what he thinks about the alleged “attack” on Putin’s residence



Spoiler: he hadn’t even heard of it.



“I don’t like it, it’s not good. I heard about it. You know who told me? President Putin. He said he was attacked early in the morning. That’s not good, that’s… https://t.co/xNJqOEANPo pic.twitter.com/Ri9QfbHO4z — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025

Всичко публично казано за въпросната атака обаче предполага поредна руска лъжа и за пореден път – дебела. Тон публично пръв даде руският външен министър Сергей Лавров, който обаче сбърка "само" с 50 дрона разлика спрямо официалната сводка на руското външно министерство за уж направената атака. Наложи се министерството да казва, че всъщност тези 50 дрона били свалени съвсем не в Новгородска област, ами в Брянска (49) и Смоленска област (1), обаче било сигурно, че тръгнали към резиденцията на Путин. Който продължава да вярва на твърденията на руските власти безусловно, го прави за сметка на собствените си мозъчни клетки, ако са му останали:

Още един интересен щрих в цялата картина – украинският президент Володимир Зеленски публично сподели, че Тръмп му е разказал за какво си е говорил с Путин на 28 декември – преди и след срещата със самия Зеленски във Флорида. Американският президент е казал, че е говорил с руския си колега за плана за мир от 20 точки и Путин изразил съгласие с някои негови елементи. Но снощи Юрий Ушаков, съветникът на Путин, изрично заяви, че след (уж) атаката срещу резиденцията на Путин в Новгородска област, всичко договорено досега щяло да се преразглежда. А при всичко изприказвано, буквално 24 часа по-рано Тръмп заяви за въздушните атаки на Украйна в Русия, че са факт и го казва не с упрек към Киев, защото изглежда на война така трябвало – Още: Лавров се оплака: Киев атакува с дронове резиденция на Владимир Путин

И докато предполагаема въздушна атака срещу резиденция на Путин стана такъв огромен проблем, но постоянните руски удари по жилищни сгради в Украйна и убийствата на обикновени хора от руски дронове и ракети хич не са проблем за Тръмп (на думи е много лошо, но действия да спре това – никакви), руският диктатор ясно показа какво е отношението му към мирния процес: воюваме до дупка, искаме да си вземем всичко, каквото сме пожелали. За пръв път от началото на войната той събра в кратък порядък руския генщаб отново и изрично подчерта - говорим си за изпълнението и резултата от задачите на бойното поле, конкретно по поделения и тези срещи ще ги правим в чест порядък:

Putin held another meeting regarding the plans of the so-called "special military operation." pic.twitter.com/r4vViOGcNe — WarTranslated (@wartranslated) December 29, 2025

От снощния разговор излезе, че руската армия била на 15 километра разстояние от град Запорожие. Къде точно е тази точка на руски позиции, не стана ясно – до този момент няма никакви публични геолокализирани кадри, показващи такова нещо. Нито откъм Гуляйполе, нито откъм Орехов, където боевете са при Степногорск, е известно руснаците да са напреднали толкова. Напротив, те дори не са в обсег от 40 километра, защото и от украинска страна няма отчетени артилерийски обстрели по самия град Запорожие, дом на 710 000 души преди старта на пълномащабната война, подпалена от Путин. А Путин се въодушеви – да продължавало настъплението. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обаче пише, че украинците са направили успешна контраатака в Запорожка област при Добропиля (да не се бърка с едноименното населено място северно от Покровск, това село е северно от Гуляйполе):

15 километра или двойно повече, скоро ще е ясно – точно както с Купянск. Именно за там генерал-полковник Сергей Кузовлев, командващ руската групировка „Запад“ в Украйна, изтърси на заседанието с Путин, че "групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Купянск ще бъде унищожена през януари-февруари". Малко контекст – Кузовлев вече получи званието "Герой на Русия" от Путин, защото вече уж беше "освободил" Купянск. Сега Путин подчерта, че трябвало "решително" да се пресекат опитите на ВСУ да пробият към Купянск – всъщност ВСУ отдавна са в Купянск и го разчистват постепенно от руските окупатори. Още на 20 ноември началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов обяви, че Купянск е изцяло в руски ръце – видя се отдавна колко е истина това: Раздадоха медалите за пълен провал в Купянск: Z-каналите вкупом реват предколедно (ВИДЕО)

On the Kupyansk front, Russian troops are moving in small infantry groups, often 1–2 soldiers at a time, trying to mass in one area. Pilots from Ukraine’s 77th Airmobile Brigade are striking them on approach, preventing them from reaching their positions. pic.twitter.com/W0JF3Jl47U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2025

Още преди срещата на руския генщаб и преди жалейките как резиденция на Путин била нападната, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пак и отново каза, че украинската армия трябвало да се изтегли от Донбас. За Запорожка и Херсонска област Песков отказа да коментира – но се видя на срещата на Путин с генералите му какви са действията. А в действие беше пуснат и Дмитрий Медведев, който отдавна е с безспорна репутация на алкохолик – той нарече Зеленски "мръсно копеле" и го обвини, че с (уж) атаката срещу резиденцията на Путин в Новгородска област е опит да бъде провален мирния процес. "Иска война – поне сега ще трябва да се крие до края на безполезния си живот", написа Медведев в социалната мрежа "Х", на английски език т.е. знакова поредна информационно-пропагандна операция на Кремъл. Всичко това очертава пределно ясна картина: Нов опит на режима на Путин да свали Зеленски, който му е огромен трън в очите:

"To end the hostilities, Kyiv is required to withdraw the Armed Forces of Ukraine from Donbas beyond the administrative boundaries." - Peskov. pic.twitter.com/gMwEBgRqS5 — WarTranslated (@wartranslated) December 29, 2025

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

"Хората искат сделка за мир", призна Зеленски пред Fox News. По думите му, 87% от украинците искат мир, но 85% не искат украинската армия да се изтегли без бой от Донбас. Украинците искат мир, но справедлив мир, подчерта украинският президент - и точно това е причината Путин и матрьошките му да беснеят постоянно, защото руският диктатор иска всичко от Украйна за себе си:

Zelensky told Fox News that 87% of Ukrainians want peace, but 85% oppose withdrawing from Donbas. “Everyone wants peace, but a just peace. Leaving Donbas is the worst-case scenario, a major risk, and unacceptable to Ukrainians. A referendum would not support it,” he said. pic.twitter.com/wiwCcxSwrJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб – това е тенденция напоследък, специално в коледната седмица. Общо на 29 декември са станали 151 бойни сблъсъка, на 28 декември бяха 209. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 129 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 1 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3651 изстреляни снаряда, като това е с около 200 повече за денонощие. Руската армия е използвала 5287 FPV дрона, което е с около 800 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

43 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, като украинският генщаб продължава да сочи като места на боеве и Мирноград, и Покровск. Още 13 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление, а по-на юг, при Гуляйполе, са отбити 25 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 17 руски пехотни атаки, докато откъм Часов Яр (Краматорското направление) пак няма нито една руска пехотна атака. 12 руски пехотни атаки са извършени в района на Вовчанск, най-северната част на Харковска област, а в Лиманското направление са извършени 10 руски пехотни атаки.

Operators from Ukraine’s 33rd Mechanized Brigade destroyed a Russian column attempting to cross the Kazennyi Torets River near Shakhove using quad bikes to bypass a destroyed bridge. pic.twitter.com/dsKl0BkWi6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2025

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски потвърди, че в дискутирания сега вариант на мирен план със САЩ не се налагат никакви ограничения върху мащаба на мобилизация на войници за украинската армия, като подчерта, че постоянна численост от 800 000 души в мирно време би била достатъчна за гарантиране на националната отбрана. В интервю за украинския "Канал 24" Сирски коментира, че няма никакви ограничения и всичко остава непроменено. По думите му в по-ранни варианти на плана е било предвидено намаляване на числеността на постоянната украинска армия до 600 000 души, но след преговори е договорена цифрата от 800 000, считана от Киев за реалистична и достатъчна.

Отделно Сирски коментира, че ще има голяма реформа в териториалната отбрана на Украйна. Това са де факто доброволците, които официално имат статут на жандармерия, но бяха военизирани по необходимост заради пълномащабната война. Сирски посочи, че пехотните батальони в бригадите ще бъдат намалени, но ще бъдат увеличени батальоните с оператори на дронове – поне по 2 допълнителни за всяка бригада. Украинският военен канал "Офицер" обаче предупреждава, че задачите на пехотните части няма да изчезнат само защото ще има повече възможности с дронове и трябва да има внимателен баланс.

Още: "Русия иска Украйна да успее": Тъпомерът "Тръмп" няма граници (ОБЗОР – ВИДЕО)