Медведев надмина себе си с най-гнусни "пожелания" към Зеленски

Дмитрий Медведев, бивш руски президент и бивш руски премиер, понастоящем зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, доказа за пореден път, че е способен да бъде всякакъв вид мекотело в услуга на господаря си - руския диктатор Владимир Путин. Рано сутринта в канала си в Телеграм той отправи едно от най-гнусните пожелания по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, които публично са виждани.

Медведев използва като повод казаното от Зеленски на Коледа - че вероятно мнозина ще си пожелаят смъртта на "един човек" (Владимир Путин), но е редно да гледат на нещата от по-висока камбанария и да се помолят за мир в Украйна - Още: "Дано той да умре!" В коледното си обръщение Зеленски изрече най-силното желание на украинците (ВИДЕО)

"Добрите думи все още предстоят, докато часовникът бие полунощ. Все пак ще си пожелая едно, и то не най-приятното, точно сега. Наскоро един изрод с дрипаво лице пожела смъртта на "един човек". За всички е ясно, че той иска смъртта не само на "един човек", а на всички нас и на страната ни. И не само пожела, но и нареди масирани атаки. Няма да пиша за насилствената му смърт тук, въпреки че в момента Кокалестата с косата диша във врата на негодника.

Ще си пожелая нещо друго – за научни цели. Много е важно в бъдеще, след неминуемата му смърт, "маринованото тяло" на зеления хомункулус да бъде изложено в Кунсткамера в Санкт Петербург, където руските царе са събирали изроди за забавление на потомците си". Има добавка и че тялото на Зеленски щяло да бъде щателно изследвано като поредния дошъл от Космоса "посетител", от галактика на джуджета.

В началото на публикацията си, обобщаваща годината, явно впиянченият до безмозъчност Медведев заяви, че руските въоръжени сили "продължават доблестно да смазват врага" (не за 3 дни) и че руската икономика, "противно на западните прогнози, не се е сринала, а рублата се е укрепила".