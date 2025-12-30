Войната в Украйна:

Медведев надмина себе си с най-гнусни "пожелания" към Зеленски

30 декември 2025, 09:21 часа 609 прочитания 1 коментар
Медведев надмина себе си с най-гнусни "пожелания" към Зеленски

Дмитрий Медведев, бивш руски президент и бивш руски премиер, понастоящем зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, доказа за пореден път, че е способен да бъде всякакъв вид мекотело в услуга на господаря си - руския диктатор Владимир Путин. Рано сутринта в канала си в Телеграм той отправи едно от най-гнусните пожелания по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, които публично са виждани.

Медведев използва като повод казаното от Зеленски на Коледа - че вероятно мнозина ще си пожелаят смъртта на "един човек" (Владимир Путин), но е редно да гледат на нещата от по-висока камбанария и да се помолят за мир в Украйна - Още: "Дано той да умре!" В коледното си обръщение Зеленски изрече най-силното желание на украинците (ВИДЕО)

"Добрите думи все още предстоят, докато часовникът бие полунощ. Все пак ще си пожелая едно, и то не най-приятното, точно сега. Наскоро един изрод с дрипаво лице пожела смъртта на "един човек". За всички е ясно, че той иска смъртта не само на "един човек", а на всички нас и на страната ни. И не само пожела, но и нареди масирани атаки. Няма да пиша за насилствената му смърт тук, въпреки че в момента Кокалестата с косата диша във врата на негодника.

Ще си пожелая нещо друго – за научни цели. Много е важно в бъдеще, след неминуемата му смърт, "маринованото тяло" на зеления хомункулус да бъде изложено в Кунсткамера в Санкт Петербург, където руските царе са събирали изроди за забавление на потомците си". Има добавка и че тялото на Зеленски щяло да бъде щателно изследвано като поредния дошъл от Космоса "посетител", от галактика на джуджета.

Още: Путин спретна частушка-вечеринка, за да не допусне скорошен мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В началото на публикацията си, обобщаваща годината, явно впиянченият до безмозъчност Медведев заяви, че руските въоръжени сили "продължават доблестно да смазват врага" (не за 3 дни) и че руската икономика, "противно на западните прогнози, не се е сринала, а рублата се е укрепила".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Дмитрий Медведев Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес