ГДБОП: Ако ви звъннат индийци и пакистанци, не са от банката

ГДБОП постоянно регистрира сигнали от граждани, които са получили или обаждане, или чат през криптирано приложение, в което на развален английски език със силен индийски и пакистански акцент са им се представили, че са от поддръжката на онлайн банка. Това обяви ст. комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

"Поискали са от тях във връзка с приемането на еврото да препратят своите средства на служебна банкова сметка. Това е измама и почти ежедневно имаме граждани, които са пострадали от тази измама", обясни той.

По думите му някои хора са изгубили 1000, 2000, 3000 лева или евро, но за щастие повечето игнорират тези съобщения и това е основният съвет, който органите на реда дават.

Измамниците са от други континенти и с парите купуват криптовалута

Извършителите на този тип измами са предимно от Пакистан. Освен криптовалута, с парите на жертвите те си поръчват и храна в пакистански град.

"При голяма част от нашите разследвания следите на измамниците се губят заради това, че се намират на други континенти. С парите на жертвите се купуват криптовалути и е трудно да бъдат проследени", каза още той.

В някои от случаите ГДБОП успява да блокира част от парите, които са изчезнали от сметките на жертвите. Много често обаче киберпрестъпниците остават ненаказани, допълни Димитров, цитиран от бтв.

"Проблемът е, че има държави, които освен че не ни съдействат, на практика генерират голяма част от киберпрестъпността. Например северноафриканските държави като Нигерия, Мали, Бенин, Кот д'Ивоар. Те генерират голяма част от романтичните измами", разказа още киберекспертът.

Десетки сигнали всеки ден

Димитров уточни, че в дирекцията на ден постъпват около 70 сигнала за всякакви киберпрестъпления.

"Почти ежедневно имаме сигнали на пострадали от т.нар. инвестиционни измами. В чат приложение с тях се запознава предизвикателно изглеждаща дама. След няколко дни комуникация им е била показана платформа, където могат да удвоят и утроят своите пари. Това е сериозен проблем за нас", обясни комисарят.

Той посъветва да се използват сигурни пароли, както и различни пароли за различните профили.

Препоръча и използването на антивирусни програми на компютрите.