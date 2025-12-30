Зеленски обясни какъв е вариантът за Донбас, на който Украйна е съгласна (ВИДЕО)

"Не можем просто така да се откажем от земите си" - това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News, говорейки специално по темата за Донбас. В интервюто Зеленски обаче описа какво може да се случи с Донбас, за да може по тази точка Украйна и Русия да постигнат съгласие.

"Сега сме изправени пред въпроса за земите. Това не е (въпрос само) за референдум, парламент или президент. Не можем просто да си тръгнем – това излиза извън рамките на нашето законодателство. Не можем просто да се откажем от териториите си. И това не е само въпрос на закон - там живеят хора, около 300 000 души. Не можем просто да загубим тези хора. Не можем да си тръгнем, защото стотици хиляди са ранени и десетки хиляди са убити. Нещо повече, нашата армия е там.

Ето защо, както казах, това не е само въпрос на закон, а и на реалността на място. Затова предложихме това, което според мен е компромис - създаването на свободна икономическа зона. Ако се оттеглим с няколко километра, тогава Русия трябва да предприеме реципрочни стъпки и също да изтегли силите си с няколко километра. В такава свободна икономическа зона ще важат специални правила. Ако се вземе решение за създаване на такава икономическа зона, референдумът ще бъде начин или да се одобри, или да се отхвърли (окончателно)", обясни Зеленски.

Украинският президент обаче много изрично подчерта, че той не вярва на Владимир Путин:

Zelensky to Fox News:



I don’t trust Putin, and he doesn’t want success for Ukraine.



He can say such words to Trump, but they are not true. pic.twitter.com/c4i2lm8unj — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025

Зеленски каза и друго - че през 2025 година за пръв път руската армия е почнала да намалява т.е. новите в редиците ѝ са по-малко, отколкото загубите на фронта в Украйна. Затова украинският държавен глава вярва, че през 2026 година е възможно да настъпи мир, иначе Путин ще трябва да обяви обща мобилизация

Zelensky to Fox News:



We have to understand — the number of their soldiers is decreasing.



This year, 2025, is the first time when the number of their army stopped increasing.



So we think 2026 [will] stop the war. Otherwise, Putin will decide to mobilize people. pic.twitter.com/v10hlqezPi — Clash Report (@clashreport) December 30, 2025