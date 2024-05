"Шарли Ебдо" заби унизителен пирон в ковчега на Раиси с карикатура в десятката (СНИМКА)

"Бог съществува. Той се отървава от моллите", гласи надписът, а илюстрацията показва Божия пръст, разрушаващ хеликоптера. Още: Иран обяви и осъди като обидна карикатурата в новия брой на "Шарли ебдо"

Вижда се как от разбитата машина изпада мъртъв мюсюлмански духовник, вероятно Раиси, макар името му да не е изписано.

"God exists. He gets rid of the mullahs"



French satirical magazine Charlie Hebdo dedicated the cover of its new issue to the crash of a helicopter carrying Iranian President Raisi. pic.twitter.com/3KVNdNPwtN