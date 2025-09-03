Силяновска: Конституционни промени не могат да внасят нито съседите ни, нито ЕС

"В Конституцията е написано много хубаво, че вносителите на конституционни изменения са 150 хиляди граждани, правителството и президентът на държавата. Не чета ЕС, не чета съседите. Така е с всички конституции", коментира македонският президент Гордана Силяновска – Давкова, предаде македонската медия „Макфакс“. Думите й са във връзка с вписването на българите в македонската конституция, залегнало в двустранен протокол между България и Северна Македония от 2022 г., с който това се прие от Скопие като условие за започване на преговори за ЕС. Изявлението на Силяновска идва и на фона на образуваното конституционно дело срещу този протокол в югозападната ни съседка.

Критика към България

Тя попита Съвета на Европа каква е ползата от съда в Страсбург, ако решенията му не важат за всички страни. „Мислех, че решенията на съда са окончателни, изпълними и валидни за всички държави. Какви реешния са невалидни? Какъв съд е този, чиито решения са невалидни? Така че е крайно време всички да седнат и да се споразумеият как ще действат в чужбина“, коментира тя.

Силяновска има предвид сепаратистката организация ОМО „Илинден", заради която България многократно е съдена в Страсбург.

Повече за ОМО "Илинден"

Нелегалното формирование е познато от края на 90-те години на XX век и буквално се състои от шепа хора. Първоначално е регистрирано като политическа партия, но през февруари 2000 г. регистрацията е прекратена от Конституционния съд на Република България, който определя дейността ѝ за противоречаща на Конституцията като "насочена срещу териториалната цялост на страната".