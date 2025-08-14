Войната в Украйна:

Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Конституционният съд на Република Северна Македония е образувал дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партия "Демократично обновление за Македония" (ДОМ) Лиляна Поповска, с което оспорва протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, подписан на 17 юли 2022 г. в София, предаде македонската медия "Макфакс". Припомняме, че тогава българският външен министър в оставка Теодора Генчовска и северномакедонският ѝ колега Буяр Османи като съпредседатели на комисията подписаха двустранен протокол, който всъщност ще е част от преговорните документи на Северна Македония за ЕС.

Тогава правителството на България заяви готовност да даде съгласие за провеждане на първата Междуправителствена конференция на ЕС с Република Северна Македония с разбирането, че следващата Междуправителствена конференция за завършване на фазата на отваряне на преговорите за членство ще се проведе веднага след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на тази държава и са част от други народи, какъвто е българският народ.

Всъщност вписването на българите в Конституцията не фигурираше в Договора от Скопие от 2017 г. , но темата бе повдигната по-късно и бе включена в рамковата позиция на правителството от 2019 г. и чак през юли 2022 г. с този протокол се постигна писмено съгласие между двете страни по темата. Даже той е първо и най-важно условие за стартиране на преговорите. ОЩЕ: Какво подписахме със Северна Македония?

Припомняме, че вписването на българите в македонската конституция беше причината за вдигането на така нареченото българско вето, а договореностите станаха чрез така нареченото френско предложение в рамките на френското председателство. 

Три години по-късно вписването на македонските българи в основния закон на Северна Македония все още не се е случило. Това бе и причината миналата година Албания и Северна Македония да се разделят по пътя си за ЕС и Тирана да изпревари Скопие. 

Какво е обявил съдът в Северна Македония?

Съдът обяви, че е в ход предварителна процедура за събиране на данните и информацията, необходими за вземане на решение.

В инициативата се посочва, че протоколът е в противоречие с чл. 8, ал. 1,2 и11 от Конституцията на страната, както и с няколко разпоредби от Закона за сключване, ратифициране и изпълнение на международни договори, тъй като не е ратифициран от парламента, нито е публикуван в конституционен срок в „Държавен вестник“.

Допълва се още, че документът е с неподхоядща форма и съдържание, излиза извън рамките на правен акт и поражда вредни последици по въпросите на идентичността на македонския народ, език и държава. Ето защо жалбоподателката иска отмяна на протокола.

Междувременно македонската медия "Независен" пише, че инициативата за оценка на конституционността на Протокола беше посрещната враждебно в България. 

Това е така, защото при евентуално обявяване протокола за противоконституционен - Северна Македония рискува да се върне 3 години назад и да попречи на шансовете си за европейско бъдеще. ОЩЕ: КС на Северна Македония е сезиран - иска се отмяна на втория протокол със София, касаещ и македонските българи

Опитите за предоговаряне

Сезирането на съда беше предшествено от многократните опити за предоговаряне на протокола. Изглежда властта в Северна Македония е измислила Конституционният съд на страната да отмени този протокол след като през 2024 година Мицкоски и Силяновска не успяха да го предогвоарят. 

Припомняме, че Мицкоски поиска това през юни 2024 г., което срещна отпор както от България, така и от Европа. "Предоговаряне на вече поети международни ангажименти би довело само до ново отдалечаване от старта на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС", бе отговорът на страната ни.

По-късно посланикът на ЕС в Скопие Дейвид Гиър поряза мераците на Мицкоски, призовавайки македонското правителство да спази задължението за вписване на българите в Конституцията и подчерта, че Преговорната рамка с ЕС няма да се промени. ОЩЕ: България и Северна Македония през 2024 г.: Нищо за македонските българи

Деница Китанова
