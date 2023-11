Синът на Пригожин пое контрола над "Вагнер": Ще вербуваме най-добрите от добрите

Компанията отново усилено набира желаещи да подпишат договор, но този път има разлика - нямало да се вербуват затворници, съобщи порталът 59.ru, позовавайки се на представител на компанията.

„Имаме нужда от отчаяни и смели хора, най-добрите от най-добрите“, пише в телеграм канала „ЧВК „Вагнер“ Перм“. Според съобщението се търсят хора с боен опит, включително и такива, които вече са били част от ЧВК "Вагнер".

Още: Пригожин поискал от Русия дело срещу Шойгу и Герасимов заради "геноцид" (документи)

Желаещите трябва да бъдат между 20 до 55-годишни, а заплащането ще зависи от мястото, където ще бъде изпратен служителят и ще варира от 80 до 240 хиляди рубли.

⚡️ Prigozhin's son became the new head of PMC "Wagner"



25-year-old Pavel Prigozhin, the only heir to his father's empire, has become the head of PMC "Wagner", which has now become a subdivision of the Rosgvardia, Perm portal 59. ru reported citing a representative of the… pic.twitter.com/1lYqDsaxIM