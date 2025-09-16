Войната в Украйна:

Sky News след интервю със Зеленски: Той е дълбоко разочарован от Запада (ВИДЕО)

16 септември 2025, 15:33 часа 855 прочитания 1 коментар
Украинският лидер Володимир Зеленски е разочарован от Запада, защото САЩ и европейските съюзници "не оказват достатъчен натиск" върху Русия. Това заяви журналистката на Sky News Ялда Хаким, която интервюира президента на Украйна.

"На среща с мен в Киев в навечерието на държавното посещение на президента на САЩ във Великобритания, Володимир Зеленски изрази разочарование от провала на западните сили да увеличат натиска върху Кремъл, независимо от това, че Русия засили атаките си срещу Украйна", написа журналистката след интервюто с украинския лидер.

Зеленски заяви, че с поканата си да се срещнат в Аляска американският президент Доналд Тръмп е помогнал на Путин да се измъкне от изолацията, в която бе поставен. Той отново повтори, че Путин разбира единствено от сила и призова Вашингтон да заеме ясна позиция по отношение на санкциите и гаранциите за сигурност.   

Неговото послание към Доналд Тръмп е съвсем ясно - само вие имате силата да спрете Владимир Путин и моментът за действие е сега, обърна се той към лидера на САЩ.

Зеленски отбеляза още, че е готов на тристранна среща с Тръмп и Путин без предварителни условия, само че не в Москва.

На въпроса на журналистката дали срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска е била грешка, Зеленски отговори без колебание, че Путин очевидно не плаща цена за действията си. "Той трябваше да претърпи неуспех в тази война и да спре. Вместо това получи излизане от изолацията", каза той.

На следващия въпрос - дали Путин се опитва да измами Тръмп, Зеленски също бе категоричен: "Той определено иска да измами САЩ. Прави всичко възможно, за да избегне санкции, да попречи на САЩ и Тръмп да му наложат санкции."

Елена Страхилова
