След масирания ракетен удар: Кулеба с пет искания към международната общност (ВИДЕО)

Припомняме, че днес Руската федерация, водена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца диктатор Владимир Путин, изстреля десетки ракети по Киев.

Това бе вторият масиран ракетен удар след като на 29 декември имаше унищожителна руска ракетна атака. ОЩЕ: Русия пак засипа Украйна с ракети: Свалени са всички изстреляни "Кинжал" и "Калибър" (ВИДЕО)

„Путин ескалира терора срещу Украйна. Днес беше вече вторият масиран ракетен удар само за четири дни. Гражданската инфраструктура е повредена, хора, включително деца, са ранени и убити“, отчете той.

Той бе категоричен, че терористичният режим в Москва трябва да осъзнае, че международната общност няма да си затваря очите за убийството на цивилни и унищожаването на гражданска инфраструктура в Украйна. ОЩЕ: Ужасът в Украйна след унищожителната руска ракетна атака (ВИДЕО и СНИМКИ)*

Кулеба очаква всички държави категорично да осъдят атаката и да предприемат решителни действия.

1. Ускоряване на доставката на допълнителни системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси в Украйна;

2. Осигуряване на Украйна с бойни дронове от всички видове;

3. Осигуряване на Украйна с ракети с голям обсег на действие над 300 km;

4. Да одобри използването на замразени руски активи за подпомагане на Украйна;

5. Изолиране на руски дипломати в съответните столици и международни организации. ОЩЕ: Ударени родилен дом и жилища: Русия размаза Украйна с ракети и дронове (ВИДЕО)

Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.



We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL