След разпиляното украинско зърно: Украинци спират полски камиони на границата (ВИДЕО)

Протестът на "Яходин започна приблизително в 11:00 часа. На мястото на митинга присъстват служители на правоохранителните органи. Шофьорите показват плакати на камионите си с надписи на украински, полски и английски език, пише украинската медия Suspilne.

Ukrainian truck drivers blocked the Jahodyn-Dorohusk checkpoint



The action involved 15 trucks and 20 cars. They completely blocked the road and placed banners on the cars demanding to stop the blockade of the Polish-Ukrainian border.



The inscriptions were made in Polish,… pic.twitter.com/y1PaqPr3G1