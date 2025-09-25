Смятам, че Украйна работи по дронове с ядрени глави: Говори Иво Иванов (ВИДЕО)

Смятам, че Украйна работи по дронове с ядрени глави. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Иво Иванов. Той коментира хода на войната в Украйна и провокациите на Русия с руските дронове над страни от НАТО: “Поражението на Путин, а Путин и в момента търпи загуба с това, че не може да пробие фронта и няма да го пробие по ред вече други причини, военни и технически, защото светът навлезе в една война, която някои определят като шесто поколение война, той е загубил. Това, което снощи каза пред ООН Зеленски, е изключително страшно. Аз не знам защо малко му обърнаха внимание.

Чуха ли добре Зеленски

Зеленски предупреди, каза нещо, което според мен не са празни думи, не е футурология някаква. Той каза: “Скоро ще има дронове, които ще хвърлят ядрени глави.“ Аз смятам, че Украйна работи по този въпрос.

И това ще измени смисъла на войната. Когато дори една мръсна ядрена бомба, хвърлена с дрон, не истинска класическа, която да направи гъба и т. н., една мръсна ядрена бомба ще промени войната.

Зеленски каза: “Страните, които сега разчитат на тлъсти ракети, ще разберат, че това вече не е така.“ Мисля, че това е сигнал и към Китай, и към други страни.“

Защо Путин губи, дори да спечели

“Военната ситуация е такава – Путин каквото и да говори, каквито и 20% от територията на Украйна да е окупирал, това не е победа.

Победата за него е да влезе в Киев и да смени управляващите в Киев. И да сложи присъдружен режим, да направи финландизация, както правят аналогия. Това няма как да стане, така че за него това не е победа.

Между другото, Путин е в една такава двойна ситуация: Липсата на победа го застрашава и не защото има някаква опозиция срещу него, а защото вътрешната ситуация в страната ще се променя не в негова полза.

Войската се връща в Русия

Обратното, дори да постигне победа, разпускането на воюващите и връщането им в страната, в Русия, ретроспективно погледнато назад в историята, всяка победа на фронта в Европа е носела връщане на една войска, която иска промени, която е недоволна от нещата.

И това не готви нищо добро за Путин. Така че Путин и в едната, и в другата ситуация губи.“

САЩ направиха много реверанси към Москва, търпението на Тръмп се изчерпва, каза Иво Иванов. Русия ще получи твърд отговор ако продължи да пуска дронове над страни от НАТО, прогнозира той.

