Тристранката се събира извънредно за новия Бюджет 2026

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава извънредно днес в сградата на Министерски съвет, за да разгледа новите преработени проекти на бюджетни закони за следващата година. Кабинетът оттегли от парламента предходният вариант, ден след мащабните протести от миналият понеделник свикани от ПП-ДБ, предаде БНР.

Още: Бюджет 2026 vol. 2: Увеличението на осигуровки само се отлага за 2027 г.

Какво отпада от стария бюджет?

Снимка: iStock

В кратки срокове финансовото министерство договори с бизнес и синдикати новата консенсусна рамка на проектобюджета. "Отпада мярката, която беше предложена, свързана с увеличаване на данък върху дивидента от 5 на 10%. Отпада т.нар. СУПТО. Отпада увеличаването на осигурителната вноска с два процентни пункта от 1 януари 2026 година", обобщи в петък финансовият министър Теменужка Петкова.

Още: И Здравната каса одобри новия проектобюджет за 2026 - има две важни промени

Управляващите се отказват от държавните гаранции за ББР за евентуалната покупка на рафинерията "Лукойл-Бургас" и от концесионирането на спортния тотализатор.

В бюджетния сектор парите за възнаграждения нарастват с 10 на сто. За администрацията отпадат автоматичните повишения на заплати, обвързани със средното възнаграждение, с изключение на тези в сектор "Средно образование".

От бюджета на Здравната каса са извадени 260-те милиона евро за заплати на лекари и медицински специалисти. Парите за повишение ще са в бюджета на здравното ведомство, а за лекарите специализанти - с програма първоначално са предвидени 30 милиона евро.

Пенсиите ще се осъвременят по швейцарското правило от 1 юли догодина с между 7 и 8%. Повишава се от 1 януари максималният осигурителен доход на 2 300 евро. Минималният е 620,20 евро, колкото ще е и минималната заплата. Данъкът върху хазарта расте от 20 на 22%.

Още: Осигурителната вноска не се вдига през 2026, но това се променя от 2027: НОИ утвърди новия проектобюджет

И при новите параметри бюджетният дефицит ще е 3%. Прогнозираната инфлация 3,5 на сто. Лимитът на новопоетите задължения е 10 милиарда евро, а не 10,500 хиляди, както беше в изтегления вариант.

След като Тристранният съвет обсъди проектите на бюджетните закони, се очаква още днес правителството да ги приеме и внесе в парламента. А председателят на Бюджетната комисия Делян Добрев прогнозира пред БНР във вчерашния ден, че още до края на годината те могат да бъдат и окончателно приети:

"Предупредих всички колеги от Бюджетна комисия още в петък, че ако бюджетът бъде внесен до края на деня в понеделник, ще насроча извънредно заседание за гледане на този бюджет във вторник в 10:00 часа сутринта. В четвъртък и петък могат да се гледат на първо четене, което означава, че, ако не се правят някакви съществени промени, не виждам проблем срокът да е петдневен между първо и второ четене и да приемем бюджета преди Коледа. В краен случай, на 29-ти и 30-ти декември, малко преди края на годината", каза още Добрев.