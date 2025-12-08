Любопитно:

Работа след пенсия: Един от десет гърци продължава да работи

Гърция използва по-слабо както младите, така и по-възрастните хора на пазара на труда в сравнение с други развити икономики, въпреки че е сред държавите, изпитващи най-силен натиск от застаряващо население. Само един от десет пенсионери остава трудово активен, а младежката безработица е близо 20%. Участието на жените в работната сила също изостава – 11% при 6,5% средно за еврозоната, съобщи в. "Катимерини", цитиран от БГНЕС.

Ограниченото участие на пазара на труда

В половината страни от ОИСР съществуват стимули за удължаване на трудовия живот, с изключение на професиите, изискващи сериозна физическа издръжливост. В Гърция обаче — заедно с Белгия, Люксембург и Турция, бонусите за доброволно отлагане на пенсионирането са "ниски или несъществуващи".

Един на всеки десет гръцки пенсионери комбинира работа и пенсия, като страната е сред малкото, където хората, работещи след достигане на пенсионна възраст, продължават да плащат осигурителни вноски — на практика допълнителен "данък" върху труда на пенсионерите.

Гърция и Испания прилагат допълнителна осигурителна тежест от съответно 10% и 9% върху доходите, която не води до по-висока пенсия. За разлика от това Чехия освобождава работещите пенсионери от пенсионни вноски, като запазва работодателските, което стимулира заетостта. Ниските заплати в Гърция също действат демотивиращо, тъй като водят до по-малка възвръщаемост от продължаването на трудовата кариера.

Ограниченото участие на пенсионерите на пазара на труда – при по-висока продължителност на живота и засилващ се недостиг на работна сила заради демографския спад – съвпада с факта, че Гърция не успява да използва и близо 20% от младите хора. Безработицата сред лицата под 25 години е 18,8% спрямо 14,4% в еврозоната, а сред жените достига 10,9% при 6,5% средно за еврозоната.

Тези човешки ресурси остават практически неизползвани на фона на неблагоприятните демографски прогнози за страната.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
