Любопитно:

Телевизионният водещ Тъкър Карлсън ще купува имот в Катар

08 декември 2025, 06:15 часа 342 прочитания 0 коментара
Телевизионният водещ Тъкър Карлсън ще купува имот в Катар

Консервативният американски водещ Тъкър Карлсън съобщи, че се подготвя да си купи имот в Катар, въпреки че отрича да е получил пари от богатото емиратство в Залива, както твърдят някои от критиците му, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Бях критикуван, че съм използван от Катар. Никога не съм получил нищо от Вашата страна и нямам намерение да го правя. Въпреки това утре отивам да купя имот в Катар", заяви бившият водещ на новините по "Фокс Нюз" в интервю с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

ОЩЕ: Тръмп нарече едно от най-видните си пропагандни оръжия "глупак" (ВИДЕО)

"Правя това, защото обичам града. Смятам, че е красив, но също така потвърждавам, че съм американец - свободен човек и ще бъда, където поискам", добави Карлсън.

"Много хора полагат големи усилия, за да саботират приятелството между Катар и САЩ и се опитват да демонизират всеки, който идва в тази страна", каза от своя страна катарският премиер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В Катар се намира най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток, в която е разположено американското военно командване за региона.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Катар Тъкър Карлсън
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес