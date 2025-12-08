Руски дронове поразиха за пореден път жилищен блок в Украйна (ВИДЕО)

Седем души са ранени след поредния руски удар с далекобойни дронове, който порази жилищна сграда в Украйна. Този път става въпрос за Суми – поразена е 9-етажна сграда, пожари са избухнали между 2-рия и 5-тия етаж, съобщава украинската спешна служба. Сумската военновременна администрация уточнява в канала си в Телеграм, че всички ранени са откарани в болница, като двама са хоспитализирани за по-нататъшно лечение.
Още: Над 700 ракети и дронове: Русия порази мощно енергийна инфраструктура в Украйна (СНИМКИ, ВИДЕО)
Украинската спасителна служба е успяла да извади 35 души от обхванатите от пламъци етажи. Наложило се е спасителните дейности да бъдат спирани, защото е имало заплаха от нови руски удари – терористична тактика, която руснаците практикуват: да нанасят удари след първоначална атака, с което да убиват и раняват дошли на място спасители.
Междувременно, в Киев проблемите с тока са налице заради серията от руски въздушни удари тази есен. А град Фастов, Киевска област, беше атакуван за трета поредна нощ от руснаците - там първоначално цел беше жп инфраструктура и депо - Още: Рязанската петролна рафинерия бе поразена за 9-и път тази година, руски въздушни атаки раниха цивилни в Украйна (ВИДЕО)
Reality in Kyiv. After recent strikes, energy workers are still busy reparing damaged infrastructure after Russian missile and drone strikes. Lots of Kyiv citizens are without power. pic.twitter.com/ObzhMIxDPU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2025
Russian forces have attacked Fastiv in the Kyiv region for the third night in a row, according to local reports. Critical infrastructure was already hit earlier this week, now they’re trying to completely destroy it. pic.twitter.com/ovNqFV6hPr— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 7, 2025
В Русия: Общо 67 дрона са били свалени тази нощ над руска територия съгласно официалната сутрешна сводка на руското военно министерство. Най-много – 24, са свалени над Брянска област. Още 12 са свалени над Саратовска област, а 11 – над Ростовска, а 9 – на Волгогорадска област.
Видеокадри от Енгелс, Саратовска област, показват, че именно там са атакували украинските дронове и тази нощ. Както е добре известно, в този район има и руска военновъздушна база, и летище, там е базата за горива „Кристал“, част от стратегическия резерв на "Росрезерв":
За Волгоград местният губернатор Андрей Бочаров съобщава в Телеграм, че "в Тракторозаводския район на Волгоград отломки от дронове паднаха на улица "Лодигина" близо до сгради 12 и 13. Пожарникари, медицински служби и общински служители бяха бързо изпратени на мястото" - Още: Поредна руска ракета уцели жилищен блок в Украйна. Тече преброяване на загиналите и ранените (ВИДЕО)