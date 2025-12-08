Любопитно:

Високо напрежение: Отново сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа

08 декември 2025, 06:46 часа 404 прочитания 0 коментара
Високо напрежение: Отново сблъсъци по границата между Тайланд и Камбоджа

Тайланд нанесе въздушни удари по спорната си граница с Камбоджа, съобщи говорителят на тайландската армия генерал-майор Уинтай Суваре, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това се случва, след като двете страни си отправиха взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня. Най-малко един тайландски военнослужещ е убит, а четирима са ранени.

Сблъсъците избухнаха в два района на най-източната провинция Убон Ратчатани, съобщиха тайландските военни в изявление, след като войските им бяха подложени на обстрел от страна на камбоджанските сили.

"Тайландската страна вече започна да използва самолети за нанасянето на удари по военни цели в няколко района", се посочва в изявлението.

Тайландските военни съобщиха, че над 385 000 цивилни от четири района по границата са били евакуирани, като над 35 000 от тях вече са настанени във временни убежища.

Министерството на отбраната на Камбоджа заяви в изявление, че тайландската армия е предприела нападения призори срещу камбоджанските сили на две места по границата, след дни на провокативни действия, и добави, че камбоджанските войски не са отвърнали на ударите.

През юли граничният спор прерасна в петдневен конфликт, преди да бъде сключено споразумението за прекратяване на огъня с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим. Разширено споразумение за спиране на огъня бе подписано в присъствието на Тръмп през октомври в Куала Лумпур, столицата на Малайзия.

