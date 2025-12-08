Спорт:

Зеленски не е готов да приеме предложението за мир: Тръмп разочарован

08 декември 2025, 06:04 часа 127 прочитания 0 коментара
Зеленски не е готов да приеме предложението за мир: Тръмп разочарован

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от САЩ, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес. Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от САЩ и Украйна приключиха тридневните преговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация. Но снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите. 

Малко съм разочарован..

Снимка: Getty images

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г. "Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", добави Тръмп. 

Припомняме, че преговорите между американски и украински преговарящи относно предложеното мирно споразумение с Русия приключиха в Маями този уикенд, но с малко нови развития и оставащи въпроси относно гаранциите за сигурност и териториалните проблеми, според украински официални лица, предаде CNN. Маратонската среща започна в четвъртък между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър и украинските представители Рустем Умеров и Андрий Хнатов.

След три дни разговори „трудните въпроси остават“, заяви в събота украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина, „но двете страни продължават да работят за оформяне на реалистични и приемливи решения“.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Стив Уиткоф
