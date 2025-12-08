Спорт:

Голям горски пожари в Австралия, десетки къщи са унищожени (ВИДЕО)

Голям горски пожар бушува в Австралия. Унищожени са около 40 къщи в два австралийски щата, има и загинал пожарникар, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите. 59-годишният мъж е бил ударен от падащо дърво, докато гасял горски пожар близо до град Буладела в щата Нов Южен Уелс, който през уикенда е унищожил 3500 хектара гори и четири къщи, съобщи комисарят на доброволческата пожарна служба на Нов Южен Уелс Трент Къртин.

Екипите на спешна помощ не са могли да помогнат на мъжа. Пожарникарите на място очакват борбата с огнената стихия да продължи няколко дни, заяви Къртин.

Днес в щата Нов Южен Уелс са били регистрирани 52 горски пожара, а девет от тях са извън контрол. Общо 20 къщи са били унищожени през уикенда, добави той.

В щата Тасмания 19 къщи са били унищожени при горски пожар през уикенда в крайбрежното селище Долфин Сандс, съобщи представител на местната власт. Днес пожарът е бил овладян, но пътят към селището остава затворен и все още не е безопасно жителите да се върнат по домовете си.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
