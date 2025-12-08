"Луфтханза" спира доставките на военни товари до и от Израел

"Луфтханза Груп" обяви в неделя, че доставките на военни товари до и от Израел са преустановени. "Поради заповедта за контрол на износа на Обединеното кралство и съответните санкции, превозът на военно оборудване и компоненти до и от Тел Авив понастоящем не е възможен за "Луфтханза Карго", независимо от маршрута", обясни компанията в изявление, цитирано от Times of Israel.

Основните причини

Компанията допълни, че се опитва да намери решение и да възобнови "съответните доставки". Спирането се отнася конкретно за военно оборудване и компоненти, предназначени за или произхождащи от Тел Авив. Oсновните причини, посочени за ембаргото, са заповедта за контрол на износа на Обединеното кралство и свързаните с нея санкции, които правят подобни превози невъзможни за превозвача.

Въпреки че "Луфтханза" е компания със седалище в Германия, директивите на Обединеното кралство оказват влияние върху нейната дейност, вероятно поради международния характер на веригите за доставки, включващи компоненти с британски произход или изисквания за транзитно преминаване.

Компанията отбеляза, че ограниченията се прилагат независимо от маршрутите на полетите. "Луфтханза Карго" заяви, че активно търси решения за възобновяване на тези превози за всеки отделен случай.

"Работим по решение, което да позволи съответните превози", заяви говорителят.

Времето на обявяването предизвика учудване, тъй като съвпадна с първото официално посещение на германския канцлер Фридрих Мерц в Израел. Пътуването на Мерц следва неотдавнашната доставка от Израел на противоракетната система "Arrow 3" в Германия по договор на стойност 4 милиарда евро.

